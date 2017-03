Tuổi thọ trung bình của con người lên mức 68 tuổi

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)



Tuổi thọ trung bình trên toàn cầu đã tăng từ 64 tuổi năm 1990 lên 68 tuổi năm 2009. Những thành tựu y tế này bắt nguồn một phần từ chính sách tăng ngân sách cho y tế của các nước.



Hiện phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới là 86 tuổi, tuổi thọ thấp nhất thế giới của phụ nữ là 48 tuổi thuộc về phụ nữ Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Chad do đói nghèo, ít được chăm sóc y tế và tỷ lệ tử vong của các bà mẹ khi mang thai và sinh đẻ quá cao.



Nam giới tại San Marino có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới là 82 tuổi. Tuổi thọ thấp nhất của nam giới là 44 tuổi thuộc về nam giới Malawi, nước có tỷ lệ mắc bệnh HIV/AIDS cao nhất thế giới.



Báo cáo thống kê của WHO cũng ghi nhận Cộng hòa Chad, Cộng hòa Dominicana, Jamaica, Iraq và Nam Phi là những nước có tuổi thọ trung bình giảm trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.



Báo cáo thống kê dựa trên số liệu từ 193 nước thành viên WHO cho thấy trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai đã giảm nhanh gấp 2 lần so với thập kỷ 1990-2000./.