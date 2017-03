Tưởng ung thư hóa ra "cậu nhỏ" bị thắt nghẹt

BS Lê Thị Kim Dung cho hay cách đây 1 tuần, bà thực sự choáng khi gặp trường hợp 2 vợ chồng anh Minh (Hà Nội) hốt hoảng đưa nhau đi khám vì "cậu ấm" sưng to gấp 3 lần bình thường. Người chồng đau đớn, hạch nổi to hai bên bẹn. Người vợ trẻ khóc lóc cầu cứu, lo sợ chồng ung thư, khi họ mới cưới còn chưa có con.





Ảnh minh họa. Nguồn: Men's Health



(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Thăm khám "cậu nhỏ" bị thắt thành một bìu to, bên trong chai cứng thành nhân xơ, bên ngoài viêm loét, có dấu hiệu hoại tử. Ngay lập tức bác sĩ phải mổ cấp cứu, tháo vòng thắt, cắt đai giải phóng nhưng do để lâu lên việc cứu chữa rất khó khăn.BS Nguyễn Bá Hưng, Phòng khám Nam khoa Viện Sức khoẻ Ánh sáng và Cộng đồng, cho biết cứ một vài tháng bác sĩ lại phải cấp cứu cho một ca như vậy. Có trường hợp "gặp" trong đêm tân hôn nhưng không ít người là do "tự sướng". Ít trường hợp đến trong ngày đầu mà thường để đến ngày thứ 2 - 3, thậm chí lâu hơn dẫn tới các biến chứng bong tróc, hoại tử, thậm chí hoại tử phải cắt bỏ làm mất chức năng.BS Lê Thị Kim Dung cho biết trường hợp trên gọi là "nghẹt" bao quy đầu. Bao quy đầu là một bao da hai lớp trùm kín quy đầu khi chưa dậy thì, sau tuổi dậy thì bao quy đầu trật ra và lộn về phía sau để hở quy đầu vĩnh viễn. Trường hợp bao quy đầu không lộn ra được ở tuổi dậy là do: Hẹp bao quy đầu thực sự (bao quy đầu sẽ không lộn được ra cho dù là có cố lộn đến đâu đi nữa), còn "nghẹt" là do bao quy đầu bán hẹp, có thể lộn ra được nhưng khi cố lộn ra như thế thấy có vòng da thắt chẹn ngay cổ dương vật), người bệnh cảm thấy rất đau và thậm chí không lộn lại được trở về vị trí cũ nữa.Tình trạng này để lâu dương vật sẽ bị bó chặt lại như khoanh giò, gây sưng to và đau tức. Bao da quy đầu vốn dĩ mỏng manh và rất đàn hồi sẽ phồng to lên, căng mọng nước giống như bị bỏng do ứ đọng tuần hoàn tại chỗ. Khối này (quy đầu và bao quy đầu) sưng tấy đỏ, phù nề ngày một tăng lên. Sau vài ba ngày, khối này chuyển từ màu đỏ tím sang thâm đen và dần xuất hiện các mảng bong da hoại tử, thông thường mảng da hoại tử xuất hiện tại vùng da chỗ bị thắt nghẹt sau đó tiếp đến là da quy đầu. Cũng có trường hợp như của anh Minh, chưa hoại tử ngay mà biến thành nhân xơ cứng cộng với viêm nhiễm nổi hạch nên nhiều người nhầm tưởng là ung thư.Theo BS Nguyễn Bá Hưng, bao quy đầu bán hẹp là do vòng chun-xơ của bao da này quá dày, sau khi lộn ra thì phần chun-xơ của bao bó chặt lại ở rãnh quy đầu làm cản trở tuần hoàn tại đây. Các tĩnh mạch, mạch bạch huyết bị nghẽn lại, máu và dịch không được tuần hoàn nên bao da sưng phù lên ngày càng nhiều dẫn đến nghẹt. Nếu không xử lý sớm, máu sẽ thoát quản làm thâm đen bề mặt da có thể dẫn tới hoại tử phải cắt bỏ.Các chuyên gia đều khuyên để tránh sự cố này, đấng nam nhi cần có hiểu biết khi bước vào tuổi dậy thì, nếu thấy bất thường cần đến khám ở cơ sở nam khoa hoặc khoa ngoại tiết niệu để được xử lý sớm. Trường hợp gặp sự cố thì hãy đến ngay bệnh viện để bác sĩ xử lý.Theo Nhật Hà (Sức khỏe Đời sống)