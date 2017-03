Tuyệt tự chỉ vì 300 nghìn đồng

Một lần triệt sản = 3 tạ thóc



Vào những năm 1995,1996 ở nhiều vùng nông thôn, chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ rủ nhau đi lên huyện triệt sản. Một mặt, đó là biện pháp kế hoạch hóa gia đình hữu hiệu. Mặt khác, chị em có thể kiếm được một khoản tiền kha khá so với lúc đó có thể mua được gần 3 tạ thóc, 4 tạ đạm.



Câu chuyện của chị Phạm Thị Nõn (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) khiến nhiều người vừa giận vừa thương. Chị Nõn lấy chồng từ năm 17 tuổi. 3 năm sau khi lấy chồng chị đã sinh được một bé trai, bé gái. Gia đình chị thuộc vào hộ nghèo nhất trong xã. Hai vợ chồng có hơn 3 sào ruộng nhưng năm nào cũng mất mùa vì không có tiền mua lân đạm bón lúa. Một sào nhà người khác có thể đạt 1,8 đến 2 tạ lúa nhà chị chỉ đạt 1 tạ/sào. Trong khi đó thuế nông nghiệp của hợp tác xã nhà chị còn nợ đầm đìa.



Thời kỳ đó, trong xóm nhiều phụ nữ đã có 3,4 người con nhưng đang trong độ tuổi sinh đẻ rủ nhau đi lên huyện làm triệt sản để lấy tiền về tiêu. Xót cảnh giáp hột, giáp hạt, bốn miệng ăn không có một hạt gạo. Chị Nõn quyết định đi triệt sản.



Lần đó, trong nhóm phụ nữ lên huyện có chị Nõn là trẻ nhất. Khi nghe chị trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã có hai con trai và con gái. Chị muốn triệt sản để không rơi vào cảnh sinh con thứ 3. Các cán bộ y tế đã đồng ý ngay. Khai là thế nhưng ít ai biết chị muốn triệt sản vì cần tiền.



Ngày đó, mỗi chị em làm triệt sản sẽ nhận được 300 nghìn đồng/ tương đương với gần 3 tạ thóc (giá thóc lúc đó 13 nghìn/yến) gần bằng 4 tạ đạm ure.

Vì cần tiền nên nhiều chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ ở nông thôn đã đi triệt sản.

Chị Nõn hăm hở cầm số tiền về, vừa cứu đói được gia đình, vừa có tiền mua lân đạm để mùa tới được mùa hơn. Sự việc sẽ hạnh phúc nếu dừng lại ở đó. Hai năm sau vợ chồng chị Nõn ra tòa vì người chồng nghiện rượu, bê tha. Theo phán quyết của tòa, chị Nõn nuôi con gái, chồng chị nuôi con trai.



Chị Nõn đưa con gái vào nam lập nghiệp và đi thêm bước nữa. Người đàn ông này đã có 4 cô con gái nên khao khát một thằng “chống gậy”. Bí mật chị đi triệt sản vĩnh viễn không ai biết. Lấy nhau mãi không thấy vợ có thai. Người chồng ra sức chửi bới. Chị Nõn rơi vào cảnh khóc không ra tiếng vì người chồng luôn bạo hành bắt chị sinh thêm con. Ở cái tuổi 25, chị rơi vào cảnh tự mình làm mình vô sinh. Chị ngậm nước mắt bế con gái đi sang Tây Nguyên trốn tránh người chồng vũ phu.



Tuyệt tự vì triệt sản



Hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (Lý Nhân, Hà Nam) còn thương tâm hơn rất nhiều. Ngoài 50 tuổi, bà Hoa rơi vào cảnh có chồng nhưng không có con cháu.



Ngày trước, trong chiến dịch kế hoách hóa dân số của địa phương, bà Hoa đã có hai con trai nên cán bộ phụ nữ thường động viên bà đi triệt sản. Lần đó, bà cũng được hỗ trợ 300 nghìn đồng. Bà đi xe đạp lên viện làm. “Lúc đó cũng đau nhưng cần tiền nên cố làm”.



Vài năm sau, con trai út của bà Hoa 13 tuổi bị viêm não và tử vong. Bà như điên như dại. Mọi việc trong gia đình trông cậy cả vào người con trai lớn. Bà Hoa hối hận vì mình đã làm triệt sản. Vợ chồng bà muốn sinh thêm con mà chẳng được.



Bao nhiêu hi vọng ông bà dành cho con trai lớn. Ông bà gom góp tiền cho con ra Quảng Ninh học trường Cao Đẳng Mỏ. Vốn tính “công tử” cậu con trai của bà sa đà vào ăn chơi và bỏ học giữa đường. Trong một lần đi xe máy đêm từ Quảng Ninh về Hải Phòng chơi, cậu bị xe tải đâm, dẫn đến tử vong.



Nhìn vào hoàn cảnh của nhà bà Hoa không ai khỏi chạnh lòng. Từ một gia đình có hai con trai, bây giờ bà rơi vào cảnh “cây độc” không có con. Cách đây hai năm, bà Hoa đã tự nguyện lấy thêm một người phụ nữ khác về cho chồng. Hàng ngày bà lầm lũi chăm sóc chồng và vợ bé của chồng.



Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, Hà Nội, triệt sản là phương pháp làm tắc nghẽn ống dẫn trứng để ngăn tinh trùng và trứng gặp nhau. Đây là biện pháp ngừa thai vĩnh viễn, an toàn, thích hợp cho những phụ nữ trên 30 tuổi, không có nhu cầu có thêm con nữa. Biện pháp này được sử dụng rộng rãi vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước.



Nhiều người nghĩ rằng khi triệt sản là không bao giờ có con lại. Suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Vẫn có những trường hợp có thai khi đã triệt sản. Khi đó, phụ nữ mắc nguy cơ có thai ngoài tử cung.



Người phụ nữ bị triệt sản vẫn có thể có con nếu đi làm phẫu thuật nối lại ống dẫn trứng. Rơi vào hoàn cảnh như của chị Nõn và bà Hoa là không may mắn. Nếu sau khi nối lại ống dẫn trứng vẫn không có con thì người ta có thể làm thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm…

Theo Phương Anh (Phunutoday)