U sán ở mắt vì ăn tiết canh lợn

Đi khám bác sĩ chấn đoán u sán ở kết mạc vùng hốc mắt. Khối u có lúc sưng to, lúc xẹp xuống do sán chui ra ngoài nang nằm trên kết mạc. Anh phải phẫu thuật để lấy con sán ra.



Lời bàn: Khi ăn tiết canh sống của một số con lợn có sán không được kiểm dịch, sán sẽ theo đường tiêu hoá vào ruột, sau khi vào ruột, chúng nhanh chóng di chuyển tới các bộ phận trong cơ thể và khu trú thành những nang bệnh.



Nhiều trường hợp ký sinh trùng đóng kén ở mắt là do các ký sinh trùng di chuyển lạc chỗ từ ruột lên mắt gây hiện tượng sưng và ngứa, nếu không phát hiện kịp thời sẽ bị giảm thị lực, viêm, hủy hoại nhu mô và cuối cùng có thể gây mù mắt. Vì vậy, không nên ăn tiết canh sống.



Theo BS Nguyễn Thắng (Bee.net)