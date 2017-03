U xơ tuyến tiền liệt có nguy cơ gây ra suy thận?

Nhiều người thường chủ quan cho rằng: U xơ tuyến tiền liệt là u lành tính và không gây ảnh hưởng nhưng thực tế lại không phải vậy, Theo Đông y, tuyến tiền liệt là cấp thấp nhất của tam tiêu nhân thể. Công năng phải dựa vào gan thận. Khi tuyến tiền liệt bị bệnh, phần nhiều do thấp trệ, thấp nhiệt chảy xuống, ứ trệ huyết. Phì đại tiền liệt tuyến là bệnh nằm ở bàng quang nhưng chủ yếu là ở thận và có liên quan đến phế, tỳ, gan. Do gan thận hư tổn, mà hội âm bị sa sưng, đau bụng dưới, bài tiết không bình thường, kéo dài hoặc bế tắc không bài tiết được. Nguyên nhân ban đầu do thấp nhiệt, giai đoạn giữa do khí huyết ứ trệ, giai đoạn sau chen lẫn giữa hư, thực gan thận tổn thương. Khi bệnh ở tuyến tiền liệt càng nặng, niệu đạo sẽ bị chèn ép, lượng nước tiểu tồn dư nhiều làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn niệu đạo, viêm hoặc giãn bàng quang làm suy giảm công năng của thận… thậm chí có thể suy thận.

Ngay từ khi có các triệu chứng về rối loạn tiểu tiện, các quý ông nên đi khám để có biện pháp điều trị kịp thời. Những trường hợp mới phát hiện bệnh hoặc khối u có trọng lượng dưới 50 g thì nên sử dụng phương pháp nội khoa để tránh nguy cơ biến chứng, cũng như giúp giảm nhỏ khối u. Với kết hợp của khoa học hiện đại và y học truyền thống, hiện nay người bệnh có thể tiếp cận với một giải pháp thiên nhiên an toàn vừa “bền” cho gan, thận lại khắc phục hiệu quả tình trạng u xơ tuyến tiền liệt. Theo đó, nhiều vị thảo dược quý đã được công nhận với công dụng cao chống phân bào, bổ hỏa trợ dương, hạn chế quá trình tăng sinh khối u, điều trị các chứng viêm đường tiết niệu, tiểu bí, tiểu đêm nhiều lần… làm giảm các nguy cơ biến chứng của bệnh.

Thông tin sản phẩm TPCN Khang Niệu Tuyến dạng viên nang được chiết xuất hoàn toàn từ những thảo dược quý như: trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, tri mẫu, nhục quế, trạch tả, đào nhân, xích thược, quế nhục… có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị hiệu quả u xơ tuyến tiền liệt, tiểu bí, tiểu rắt, tiểu đêm nhiều lần… Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. ĐT Tư vấn: Miền bắc : 0936356116 - (04)37735975. Miền Nam: 091 404 1818-(08)6255 2222 Số GPQC : 919/2012/TNQC-ATTP Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

MINH NGUYỆT