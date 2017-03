Ung thư vú nam: Diễn tiến rầm rộ

Mày râu cũng bị ung thư vú Ông VH (Vĩnh Long) không thể tin vào tai mình khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư vú! Còn vợ ông cứ hỏi đi hỏi lại liệu bác sĩ có nhầm không nhưng vô ích, bệnh đã bước sang giai đoạn hai. Bà không thể hiểu nổi tại sao chồng mình đang khỏe mạnh lại mắc phải căn bệnh “từ trên trời rơi xuống” này. Ông H. cho biết trước đó nửa năm, trong khi tắm rửa ông sờ thấy một cục u nổi cộm cộm dưới quầng vú nhưng chỉ nghĩ là bệnh ngoài da nên không chạy chữa. Một tháng trở lại đây, ông thấy núm vú co rút và nổi hạch ở nách nên mới đi khám thì nhận được hung tin. 56 tuổi, đương đầu với không ít bệnh tật nhưng chưa bao giờ ông LK (Bình Dương) nghe đến bệnh ung thư vú ở nam giới, vậy mà chính ông lại mắc phải. Ông không thể ngờ cái cục u nhỏ như viên kẹo trên quầng vú của mình vài tháng trước lại là thủ phạm khiến ngực ông bị lở loét và đau nhức. Tệ hại hơn, đến lúc phát hiện thì bệnh đã bước sang giai đoạn cuối và khối u đã di căn vào gan, khả năng sống còn rất thấp. Tại Mỹ, hằng năm có khoảng 1.990 ca ung thư vú ở nam giới mới được chẩn đoán và có 450 ca tử vong, chiếm 0,5% tỉ lệ tử vong do ung thư hằng năm ở nam giới. Trái lại, tại Tanzania và Trung Phi, tỉ lệ trên là 6%. Thống kê cũng cho thấy tại Mỹ, tỉ lệ ung thư vú ở phụ nữ và nam giới là 100:1 ở người da trắng và 70:1 ở người da đen. Tại Việt Nam chưa có một thống kê đầy đủ nào về căn bệnh này. Tuy nhiên, riêng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM trung bình mỗi năm cũng tiếp nhận 6-7 ca ung thư vú ở nam giới, hầu hết đều nhập viện ở giai đoạn hai, ba của bệnh. YÊN THẢO . Ung thư vú chỉ xảy ra ở một bên? + Sai. Ung thư vú có thể cùng một lúc ở hai bên, tuy nhiên tỉ lệ này ở nam thấp hơn so với ung thư vú ở phụ nữ (1,9% so với 4,3%). . Nếu xạ trị sau khi phẫu thuật thì khối u không tái phát và tỉ lệ sống còn cao hơn? + Xạ trị sau mổ ung thư vú ở nam giới cho thấy có làm giảm tái phát tại chỗ chứ không phải không tái phát. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào cho thấy xạ trị kéo dài thời gian sống còn. Nguy cơ ung thư vú thứ hai ở nam giới cao gấp 30 lần, trong khi nguy cơ này ở phụ nữ chỉ 2-4 lần. Nguy cơ này cao hơn ở những người bị ung thư vú đầu tiên dưới 50 tuổi. . Điều trị bằng nội tiết tố sẽ ảnh hưởng đến giới tính? + Sai. Nhiều người lo lắng điều trị bằng nội tiết tố sẽ làm giảm nam tính nhưng thực tế không có chuyện ảnh hưởng tới giới tính.