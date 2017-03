Uống bổ sung canxi có cao thêm?

NGUYỄN NHẬT ĐỨC



- Trước hết xin nói rằng các nhà khoa học ghi nhận chỉ cần 10 phút để hai tay và khuôn mặt lộ ra dưới nắng mặt trời không cần gắt lắm là đủ cho việc tổng hợp vitamin D với lượng cần thiết cho cả một ngày.



Vai trò chính của vitamin D là tạo xương bằng cách duy trì lượng canxi và phospho có sẵn trong cơ thể để hóa xương. Nếu thiếu vitamin D sẽ thiếu chất khoáng cho xương và răng đưa đến còi xương ở trẻ em và nhuyễn xương, loãng xương ở người lớn. Vitamin D là loại vitamin dùng phải rất thận trọng, không được uống quá liều vì sẽ gây ngộ độc. Hiện có các dược phẩm chứa vitamin D liều cao có tác dụng kéo dài (như Auxergyl D3, vitamin D3 BON) chỉ được dùng khi được bác sĩ kê toa để chữa một số bệnh nhất định như còi xương, nhuyễn xương do thiếu vitamin D, cơn co giật do thiếu canxi huyết. Tuyệt đối không được dùng vitamin D (đặc biệt là loại có liều cao và tác dụng kéo dài) cho người bị canxi huyết tăng, canxi niệu tăng, bị sỏi thận loại canxi.



Thuốc canxi D3 mỗi ngày bạn dùng một viên thì không sợ quá liều dù uống đến hai tháng, không đưa đến vôi hóa, sỏi thận. Riêng việc mặt nổi nhiều mụn do nhiều nguyên nhân gây ra. Chiều cao con người do nhiều yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là yếu tố di truyền. Việc ăn uống, vận động, nghỉ ngơi đầy đủ có thể hỗ trợ tăng chiều cao trong thời niên thiếu, chứ dùng thuốc bổ sung canxi và vitamin D đơn thuần không làm tăng chiều cao.



Theo PGS.TS NGUYỄN HỮU ĐỨC (TTO)