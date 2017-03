Uống nhầm hóa chất, một cháu bé suýt tử vong

Ngày 20/7, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM vừa tiếp nhận một trẻ rất nguy kịch do uống nhầm hóa chất. Đó là bé trai 7 tuổi, nhà ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An vào viện trong tình trạng đồng tử hai mắt bị co nhỏ lại, tri giác lơ mơ…

Theo người nhà cháu bé, sau khi chạy nhảy vui đùa với bạn, bé khát nên chạy về nhà cầm chai hóa chất diệt côn trùng đựng trong chai không nhãn mác uống một hơi vì tưởng là nước. Thấy cháu nôn ói, ho sặc sụa, người nhà vội đưa vào cơ sở y tế địa phương sơ cứu trước khi chuyển lên bệnh viện thành phố. Các bác sĩ rửa dạ dày, dùng thuốc để giải độc chất. Theo Thanh Niên