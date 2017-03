Uống nhầm xăng, bé 1 tuổi tử vong

Khoảng 8 giờ ngày 1-10, chị Thị Huệ (21 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) vô bếp vo gạo và đặt con gái Thị Kim Tuyến trên sàn tre, cách chỗ chị Huệ ngồi khoảng 2 m.



Sau khi vo gạo khoảng 5 phút, chị Huệ ngửi thấy mùi xăng nên bước đến chỗ con mình để kiểm tra thì phát hiện cháu bé vừa uống xăng đựng trong vỏ chai nước ngọt C2 để gần sàn tre. Lúc này bé Tuyến lên cơn co giật, cứng đờ, người toàn mùi xăng. Ngay lập tức, chị Huệ cùng mọi người đưa bé Tuyến đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong ngay trên đường tới Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh.



Ngày 3-10, Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết nguyên nhân cái chết của cháu Tuyến là do gia đình không để ý khiến cháu bé uống xăng đựng trong vỏ chai C2 vì tưởng nhầm nước ngọt.



Theo T. Tiến (NLĐO)