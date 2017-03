Uống nhiều loại thuốc, bé trai 9 tháng bị nhiễm độc da

Đó là cháu Đỗ Phủ Phong, 9 tháng tuổi, trú tại huyện Tuy An, Phú Yên. Trước đó, thấy cháu Phong bị bệnh suyễn, khó thở nên vào ngày 16/5, bố mẹ cháu vào đã vào hiệu thuốc đông y Đông Hưng (phường 1, TP Tuy Hòa) mua một chai siro Bạch Ngân PV do Công ty Cổ phần Dược thảo Phúc Vinh sản xuất.



Uống xong, bệnh tình của cháu Phong có giảm nhưng chỉ 4 ngày sau xung quanh vùng mắt của cháu bị sưng phù. Bố mẹ vội đưa Phong đến một phòng mạch ở Tuy Hòa và bệnh trạng của Phong được xác định là do dị ứng thuốc. Sau khi uống xong thuốc kháng dị ứng như Azicine 250 mg, thuốc bổ và thuốc hạ sốt paracetamol do bác sĩ chỉ định, toàn thân cháu Phong liên tục nổi mụn nước rồi bỏng đỏ.



Tại bệnh viện, bệnh trạng của cháu Phong được xác định là do hội chứng nhiễm độc da do dị ứng thuốc. Từ đó đến nay, sức khỏe của cháu Phong ngày một suy yếu, sức đề kháng kém dễ dẫn đến nhiễm trùng da, khả năng tử vong rất cao.



Do bệnh viện tỉnh không đủ trang thiết bị, kinh nghiệm để chữa trị nên vào lúc 16h30, cháu Đỗ Phủ Phong đã được chuyển viện khẩn cấp vào TPHCM.



Theo Văn Nhân (Dân trí)