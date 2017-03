Uống rượu thuốc dài ngày có hại không?

Xin bác sĩ cho biết nếu uống như vậy thời gian dài có thể gây nghiện rượu không (nguyenduchan, 59 tuổi).



Trả lời:





Rượu không thuần túy là chất độc, nó là chất khai vị để ăn ngon hơn. Đặc biệt rượu còn là chất dẫn thức ăn vào cơ thể con người. Nếu sử dụng đúng mức và rượu an toàn (đã được tách bỏ các chất độc) thì rượu rất tốt, nó làm cho con người ta phấn chấn, sống khỏe.



Rượu thuốc (dược tửu) bao gồm rượu và thuốc. Từ lâu trong y học cổ truyền nó đã được dùng để trị bệnh cũng như bồi bổ. Tuy nhiên, rượu thuốc cũng như rượu thông thường nếu lạm dụng, uống nhiều và thường xuyên (mỗi cơ thể con người có một mức chịu đựng khác nhau) thì công dụng bồi bổ chẳng thấy đâu, nhiều khi còn mang đến tai họa, nhất là lên thần kinh, dạ dày, gan.



Mỗi loại thuốc khi ngâm với rượu sẽ có công dụng khác nhau. Do vậy khi uống rượu thuốc bạn phải tuân thủ theo nguyên tắc đúng bệnh, đúng người, đúng liều lượng. Trong khâu bào chế cũng phải hết sức cẩn thận.



Rượu đã là đồ uống của loài người bao đời nay. Lợi hại, xấu tốt đều do người sử dụng chứ bản thân rượu không có tội. Với trường hợp của bạn, sử dụng rượu thuốc, uống có kiểm soát theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc thì không có gì đáng lo ngại. Các cụ gọi "tiên tửu" là nói đến mặt lợi của rượu, "ma tửu" là nói về mặt hại của rượu. Mong bạn tuân thủ nghiêm khắc chỉ dẫn của bác và thường xuyên đi kiểm tra.





Theo Lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (VNE)