Uống tám chai bia, gục tại bàn tử vong

(PL)- Ngày 4-10, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã có kết quả xác định ông Nguyễn Tân (sinh năm 1962, ngụ thị trấn Bến Lức, Long An) tử vong là do bệnh lý.

Trưa 2-10, ông Tân đi bán vé số dạo ở khu vực huyện Bến Lức, sau đó ghé vào quán nhậu ở thị trấn Bến Lức kêu bia và mồi nhắm. Một mình ông uống một lúc hết tám chai bia thì gục xuống bàn, thấy vậy những người trong quán đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo những người bán vé số dạo chung với ông Tân, ông bị bệnh gan, thận nhiều năm nay. Thời gian gần đây, ông Tân có biểu hiện đau nhiều ở bụng, lưng. TƯỜNG VÂN