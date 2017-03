Vạch mặt “thủ phạm” làm rau muống “lớn nhanh như thổi”

Thời tiết nắng nóng, nên ở một số chợ ở Hà Nội như Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Dịch Vọng... rau muống tiêu thụ rất nhanh. Tuy nhiên, những mớ rau muống xanh mơn mởn, ngọn dài mập, khó có thể tìm được những chiếc lá vàng, lá bị màng do sâu ăn đang được bày bán liệu có tránh được ăn phải rau dùng thuốc kích thích(?!) Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên đã tìm đến xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm) - nơi chuyên trồng rau cung cấp cho các chợ ở vùng Từ Liêm và vài chợ ở nội thành.



5 giờ chiều, nắng vẫn chói chang, trên cánh đồng rau xanh non, tươi tốt ở cuối làng, mọi người tất bật, nhộn nhịp phun thuốc, bón phân đạm, bón tro và thu hoạch rau. Một phụ nữ bịt khẩu trang kín mít phun thuốc vào ruộng rau vẫn còn ngắn, thân rau cằn và già. Khoảng 10 phút sau thấy thuốc trong bình vẫn chưa hết, người này phun lại một lượt nữa.











Theo tìm hiểu, nếu không phun thuốc thì chỉ mấy ngày là sâu ăn hết lá, thời điểm phun thuốc tốt nhất là chiều tối mát trời, thuốc ngấm nhanh cho hiệu quả cao và đỡ tốn thuốc. Còn có loại thuốc kích thích không chỉ giúp rau lớn nhanh mà còn làm cho lá bóng mượt, tươi lâu, mềm cọng, bắt mắt người mua. Cũng vì lý do sợ rau xấu mã, dân buôn chê, đưa ra chợ cũng không dễ bán, nên nhiều người đã phải làm theo cách này.Được biết, thuốc kích thích và một loại thuốc dùng để diệt lá vàng, chống sâu ăn lá cũng dễ mua. Nếu không phun thuốc kích thích thì một vụ rau may ra thu hoạch được khoảng 4 lần, lãi chẳng là bao. Nhưng chỉ cần bỏ ra 15.000 đồng (thuốc dạng dung dịch đựng trong lọ) hoặc 8.000 đồng (dạng bột đựng trong gói) mua thuốc kích thích về phun thì chỉ 2 ngày lại được hái một lần. Mà rau nhìn lại ngon mắt, bán rất chạy hàng. Trung bình mỗi ngày có gia đình kiếm được khoảng 150.000-200.000 đồng từ 1 sào rau muống...Theo quy định, rau sau khi phun thuốc sâu từ 10 - 15 ngày mới thu hoạch, lúc đó dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau chỉ còn ít, không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Nhưng theo tiết lộ của người trồng rau trên thì chỉ 2 - 3 ngày sau khi phun thuốc là mọi người đã có thể hái rau mang bán, miễn sao lợi nhuận càng nhiều càng tốt.Mỗi chiều, rau muống được thu hoạch bó mớ, xếp thành từng đống rồi chuyển vào thành phố. Những người trồng rau ở Xuân Đỉnh thường trồng riêng hoặc trừ riêng ra một khoảnh lúc phun thuốc để dùng riêng và bán cho những người trong làng, chứ không bao giờ ăn loại rau nhìn rất ngon mắt và hấp dẫn mà cũng do chính họ trồng.