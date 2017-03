Vài mẹo nhỏ “chống” ngáy hiệu quả

Nếu chị không thể thích nghi và phải chia tay với Mr. Hoàn Hảo của chị, liệu ở độ tuổi băm đang rất xuân và mặn mà, chị có có thể sống mình ên đến cuối đời?



Nếu lập gia đình và lại cưới một anh chồng ngáy to, mà xác xuất này là rất cao, thì chị lại lặp lại hoàn cảnh cũ? Ấy là chưa đề cập đến rất nhiều mặt khác của đời sống hôn nhân gia đình có ảnh hưởng ít nhiều đến tuổi thọ của cuộc hôn nhân



Thay vì bực bội, tức tối với tiếng ngáy của người đầu ấp tay gối, chị hãy tìm cách để "chiến thắng" được tật ngáy của người chồng để sống hạnh phúc cùng anh ấy và gầy dựng mái ấm gia đình. Chiến thắng ở đây không phải chỉ là trị hết tật ngáy mà kể cả giảm cường độ ngáy để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người xung quanh, là tập quen với “tiếng ngáy thân thương” và ngủ khì hoặc "cách ly" với tiếng ngáy và vẫn ngủ ngon bên chồng…



Xin mách chị một vài “mẹo” chống ngáy mà tôi đã áp dụng rất hiệu quả.



Khi ngủ, chị có thể mua nút chống ồn đeo vào tai, như những công nhân dệt… đeo vào khi làm việc. Đồng thời, nhờ bác sĩ xác định rõ nguyên nhân gây ngáy ở chồng chị, từ đó mới có thể “chiến thắng” ngáy một cách hiệu quả.



Về phía người ngáy, nếu do tư thế nằm khiến gập đầu nhiều quá vì nằm gối cao…, chị nên chỉnh gối cho vai của anh ấy choàng lên gối một ít, thì sẽ không còn ngáy hoặc gỉam âm lượng rất nhiều ở người ngáy to.



Còn chị thì ngoài biện pháp dùng nút chồng ồn, chị có thể nằm nghiêng trên gối, lấy một gối khác và tay che một bên tai, sẽ giảm tiếng ồn rất nhiều; có khi tiếng ngáy nho nhỏ nghe thoảng được lại là “điệu ru” riêng có của chị sẽ giúp chị dễ dàng vào giấc và khi đó, nó sẽ trở thành “tiếng ngáy thân thương”.



Hy vọng vài chia sẻ và mẹo nhỏ này sẽ giúp ích được cho chị và gia đình ta sẽ rất hạnh phúc.





Theo Thanh Hoài ( NLĐ)