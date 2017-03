Vẫn có con sau khi bị sẩy thai liên tiếp

Nghiên cứu của các thành viên thuộc Hosrem cho thấy sẩy thai liên tiếp có nhiều nguyên do: - Bất thường di truyền là nhóm nguyên nhân chiếm tỉ lệ cao, xấp xỉ 60%. Bất thường di truyền chủ yếu do bất thường nhiễm sắc thể và tăng dần theo độ tuổi phụ nữ mang thai. Khoảng 9%-12% phụ nữ dưới 35 tuổi có nguy cơ sẩy thai liên tiếp do bất thường nhiễm sắc thể. Phụ nữ trên 40 tuổi chiếm gần 50%. - Do hội chứng kháng phospholipid, khoảng 5%-20%. Hội chứng này liên quan cả yếu tố di truyền và môi trường, gây sẩy thai liên tiếp do rối loạn đông máu, ức chế biệt hóa phôi bào… - Bất thường cấu trúc giải phẫu. Theo đó, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có tử cung dị dạng bẩm sinh chiếm trên 4%, trong khi phụ nữ bị sẩy thai liên tiếp có tử cung dị dạng bẩm sinh chiếm gần 13%. Các nguyên nhân tiếp theo gây sẩy thai liên tiếp gồm yếu tố nội tiết và chuyển hóa, nhiễm trùng, yếu tố miễn dịch… Tỉ lệ phụ nữ sẩy thai liên tiếp ở Việt Nam dao động 1%-2%. Có người cho rằng nguyên nhân sẩy thai liên tiếp không chỉ do phụ nữ mà do người chồng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các thành viên thuộc Hosrem, hiện chưa có chứng cứ đủ mạnh để chứng minh bất thường hình dạng tinh trùng là nguyên nhân gây sẩy thai liên tiếp. ThS-BS HỒ MẠNH TƯỜNG, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản

và vô sinh TP.HCM