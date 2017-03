Vi khuẩn E. Coli: Là bạn hơn thù

Tử vong do nhiễm khuẩn E. Coli cực độc? Ngày 23-6, GS-TS Huỳnh Văn Minh, Phó Giám đốc BV ĐH Y Dược Huế, cho biết vừa qua, bệnh viện này đã tiếp nhận một bệnh nhân xác định ban đầu có nhiều triệu chứng của nhiễm khuẩn E. Coli. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết nặng chứ không phải nhiễm khuẩn E. Coli cực độc. Trước đó, ngày 20-6, bệnh nhân LTPM (TP Huế) nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt, huyết áp tụt, đi tiêu chảy nhiều lần. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy chức năng gan và thận, rối loạn chức năng đông máu. Các bác sĩ đã tăng cường truyền máu, dùng kháng sinh mạnh nhưng số lượng tiểu cầu vẫn giảm và bệnh nặng dần. Chưa đầy 24 giờ sau bệnh nhân tử vong. Ngay sau khi bệnh nhân tử vong đã xuất hiện nhiều tin đồn là do nhiễm khuẩn E. Coli cực độc. Bàn về việc để xác định bệnh nhân có nhiễm E. Coli cực độc, GS-TS Huỳnh Văn Minh cũng cho rằng hiện ở Việt Nam vẫn chưa thể phân lập được chủng vi khuẩn này. Các bệnh viện chỉ có thể xét nghiệm được E. Coli thông thường chứ chưa thể phân lập được E. Coli cực độc như đang xuất hiện ở châu Âu. MAI PHƯƠNG Đến tháng 7 mới phân tích được khuẩn E. Coli cực độc Ngày 23-6, trước tình trạng lây nhiễm bùng phát của chủng biến thể đặc biệt nguy hiểm vi khuẩn E. Coli O104:H4 tại Đức và các nước châu Âu (EU), Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ kế hoạch kiểm soát dịch khuẩn này xâm nhập vào nước ta. Theo đánh giá của các chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm, E. Coli O104:H4 có thể lây nhiễm vào Việt Nam qua ba nguồn chính: Các lô hàng rau quả tươi, đặc biệt là rau mầm, giá đỗ, dưa chuột, cà chua, rau diếp có nguồn gốc từ EU (lưu ý từ Đức) nhập khẩu vào nước ta; hành lý xách tay là rau quả của khách du lịch từ EU; khách du lịch từ EU nhập cảnh vào nước ta. Bộ NN&PTNT cho biết hiện để phát hiện E. Coli O104:H4 cần khẩn cấp nhập khẩu bổ sung một số vật tư, hóa chất, kit thử cần thiết. Dự kiến đến giữa tháng 7-2011, phòng kiểm nghiệm của Bộ mới có thể phân tích được chủng vi khuẩn này. QUANG HUY