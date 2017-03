Vi khuẩn kháng mạnh thuốc kháng sinh có ở VN?

Các nhà khoa học của Anh ngày 11/8 cho biết, họ đã phát hiện một loại gen mới có tên gọi New Delhi metallo-beta-lactamase hoặc NDM-1 trong cơ thể những bệnh nhân ở nước này và ở Nam Á.



NDM-1 khiến cho vi khuẩn có khả năng kháng rất mạnh đối với hầu hết các loại kháng sinh hiện có, bao gồm cả kháng sinh mạnh nhất hiện nay là carbapenem.



Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên báo chuyên ngành The Lancet Infectious Diseases, nhóm nghiên cứu của trường Đại học Cardiff (Anh) do nhà khoa học Timothy Walsh đứng đầu cho biết đã phát hiện nhiều bệnh nhân có vi khuẩn chứa NDM-1 và có khả năng kháng thuốc.



Họ cho biết bệnh đã lan rộng từ các nước Nam Á sang Anh và có thể lan ra toàn thế giới đồng thời khẳng định trong tương lai gần chưa có loại thuốc nào có khả năng đối phó với căn bệnh này.



Nhóm nghiên cứu cho biết vi khuẩn chứa NDM-1 đang phổ biến tại Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và xâm nhập vào Anh theo những du khách người nước này trở về sau khi đi du lịch chữa bệnh tại Nam Á.



Theo nhóm nghiên cứu, căn bệnh này lan rộng thông qua hoạt động du lịch nói chung và đặc biệt là du lịch kết hợp chữa bệnh.



Nhiều người đã lựa chọn các dịch vụ y tế, đặc biệt là các dịch vụ tự nguyện như giải phẫu thẩm mỹ, ở các nước có chi phí y tế thấp hơn.



Giới chức y tế Mỹ cũng cho biết đến nay, họ đã ghi nhận ba trường hợp mắc vi khuẩn này ở Mỹ - tất cả đều là những bệnh nhân vừa tới Ấn Độ chữa bệnh.



Từ khi thuốc kháng sinh penicillin được sử dụng vào những năm 1940, vi khuẩn bắt đầu phát triển khả năng kháng thuốc, buộc các nhà nghiên cứu phải liên tục phát triển nhiều loại kháng sinh tổng hợp. Tuy nhiên, sự lạm dụng thuốc kháng sinh lại tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc.



Vậy ở nước ta liệu đã xuất hiện virus này chưa? Theo Vnexpress, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu, điều trị tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết: "Nước ta chưa có nghiên cứu nào giải mã trình tự gene của tất cả các vi khuẩn kháng thuốc để xem đó có phải là NDM-1 hay không. Nhưng chúng ta đã phát hiện loại vi khuẩn kháng thuốc mang gen tương tự NDM-1 như vi khuẩn mang gen IMP, VIM... cũng kháng thuốc họ carbapenem".





Theo TTXVN