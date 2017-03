Vì sao cột sống khó... sống?

Tình trạng này càng dễ thấy ở người ngồi nhiều giờ căng thẳng lại thêm sai tư thế trước máy vi tính. Bên cạnh đó, người ngồi tréo chân quá lâu bên bàn họp, cho dù là trên ghế lắc lư êm ái, cũng là miếng mồi ngon của hội chứng la làng mỗi lần lom khom.

Chú trọng vật lý trị liệu

Đáng nói là tình trạng đau nhức do gai cột sống thường kéo dài. Đó chính là lý do khiến nạn nhân lạm dụng thuốc giảm đau đến độ viêm loét dạ dày. Nghiên cứu gần đây về bệnh cột sống ở CHLB Đức cho thấy người đau cột sống dai dẳng do điều trị không đến nơi đến chốn là đối tượng dễ bị cao huyết áp, mất ngủ và thậm chí trầm uất. Thế nhưng có không dưới 80% nạn nhân chỉ trông mong vào thuốc giảm đau dù biết rõ phản ứng phụ nghiêm trọng khi dùng loại thuốc này lâu dài. Chuyên gia của học viện nghiên cứu bệnh cột sống ở Berlin đã quả quyết là có không dưới 60% trường hợp đau lưng dây dưa chẳng qua vì cả thầy thuốc lẫn bệnh nhân không tập trung vào phương pháp chữa trị bằng vật lý trị liệu như thể dục cột sống, ngâm tắm, châm cứu, xung điện…

Ngay cả với người tham gia thể dục thể thao cũng thế. Tình trạng hoạt động căng thẳng sau một ngày dài, xương sống lưng nhiều lần vặn vẹo dễ vướng nguy cơ bệnh cột sống. Đáng tiếc là sân vận động thiếu phòng massage, tắm thủy lực, đắp bùn khoáng… để vận động viên o bế lại cột sống trước khi rời sân. Càng đáng tiếc hơn nữa nếu người đổ mồ hôi trên thao trường thiếu ly nước khoáng có pha hoạt chất của dược thảo có công năng thải acid uric như râu mèo, râu bắp, ngưu tất, actisô… sau buổi tập.

Cột sống của nhiều người mọc gai thường do hậu quả của việc lạm dụng bia rượu, thịt mỡ.

Ngăn chặn nguy cơ tăng acid uric trong máu

Hiếm có đối tượng nào bị gai cột sống mà có lượng acid uric trong máu ở định mức bình thường. Chính vì thế, tuy không thiếu thuốc giảm đau nhưng thuốc đau lúc nào chữa lúc đó không thể là giải pháp bởi vì hết thuốc cơn đau lại tái diễn với cường độ cao hơn khiến tiền mất tật mang. Cách tốt nhất chính là làm sao để cột sống đừng trổ gai sau thời gian tăng acid uric. Sẽ rất khó với người ngày nào cũng “không say không về” nhưng với người thỉnh thoảng vì giao tiếp mà phải đồng hành với bia rượu thì vẫn còn một số cách để hóa giải phần nào tác hại của độ cồn trên cột sống.

● Đừng bao giờ uống rượu mạnh mà không ăn. Nhờ thức ăn mà độ cồn thẩm thấu vào máu chậm hơn rồi sau đó được đào thải nhanh hơn.

● Nếu không dừng được ngay trong bữa nhậu thì ngay sau đó nên tìm cách uống một lượng nước lã nhiều hơn lượng bia đã tiêu thụ, nếu uống được gấp đôi càng tốt. Tất nhiên lời khuyên này chỉ hợp lý và khả thi với người tiêu thụ chỉ một vài lon bia.

● Pha loãng lượng rượu bia tích lũy trong cơ thể là biện pháp hữu dụng để giảm lượng acid uric trong máu nhưng quan trọng hơn nữa là kích thích đi tiểu để đào thải cho bằng được chất này trước khi acid uric kịp thời tìm chỗ ẩn náu đâu đó trên đường tiết niệu hay trong khớp.

● Nếu trúng bữa tiệc đậm đà rượu thịt, ngay ngày hôm sau nên cương quyết ăn chay một bữa cho đích đáng, nghĩa là chỉ ăn ròng rau cải, đậu hũ… Nếu ăn được như thế liên tục vài bữa thì càng bảo đảm tác dụng giải độc. Ngay cả với người không uống rượu bia nhưng vẫn là đối tượng thuộc nhóm có cơ tạng dễ mọc gai cột sống thì có thể phòng bệnh bằng cách mỗi tháng định kỳ ăn chay 7-10 ngày.

● Sau hết, luộc ngay vài củ khoai lang tây để ăn vào sáng hôm sau bữa nhậu vì tác dụng hạ acid uric của hoạt chất trong khoai lang tây đã được xác minh từ lâu. Tác dụng này không có trong khoai lang ta.

Bảy dấu hiệu thường thấy của bệnh gai cột sống: 1. Đau thường xuất hiện ở cổ, thắt lưng, đặc biệt là khi bệnh nhân đứng hoặc đi. Vị trí đau tương ứng với phần cột sống liên quan. 2. Cảm giác bất thường hoặc mất cảm giác ở phần cột sống liên quan. 3. Trường hợp nặng thì đau tê ở cổ lan qua hai tay, đau ở lưng, đau dọc xuống hai chân. 4. Đau tăng lên khi đi lại hay vận động nhiều. Cơn đau tăng khi cử động, giảm khi nghỉ, do đó sẽ đưa tới giới hạn cử động ở các phần này. 5. Cơ bắp yếu đi, đặc biệt là ở tay và chân. 6. Mất cân bằng. 7. Trong tình huống nguy cấp, người bệnh mất kiểm soát đường tiểu tiện và đại tiện.Số người mắc bệnh gai cột sống ngày càng tăng do chưa chịu tuân thủ các biện pháp phòng bệnh đơn giản ngay từ lúc chưa đau lưng.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Oxy Cao áp, TP.HCM