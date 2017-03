Vì sao dị ứng đang là mốt?

Như tên gọi, dị ứng có thể tạm gọi là một loại phản ứng quái dị của cơ thể do hệ miễn dịch vận hành trật đường ray theo kiểu huy động toàn bộ hệ thống phòng vệ để đối đầu với tác chất nào đó, còn gọi là bệnh nguyên, thường khi vô hại. Hậu quả là phế phẩm của phản ứng tương tranh dẫn đến dưới đủ dạng dị ứng, từ ngứa ngáy ngoài da cho đến hen suyễn, kể cả rối loạn tâm thần.

Nên chữa trị dị ứng bằng cách bổ sung đầy đủ sinh - khoáng tố cần thiết cho cơ thể.

Các cấp độ dị ứng

Phải có yếu tố nào đó làm đòn bẩy thì dị ứng mới bắt lửa. Bằng chứng là trong cùng điều kiện sinh hoạt không hẳn ai cũng dị ứng như ai. Nếu có người quá nhạy cảm thì cũng không thiếu kẻ… vô cảm. Bên cạnh đó, bệnh nặng hay nhẹ còn tùy hình thức dị ứng. Chuyên gia về dị ứng thường xếp loại theo mức độ từ nhẹ đến nặng, từ thể dạng chỉ cần gãi cho đã ngứa đến phải kêu xe cấp cứu, theo trình tự dưới đây:

- Dị ứng ngoài da

- Viêm mắt

- Viêm mũi dị ứng

- Rối loạn tiêu hóa

- Viêm da thần kinh

- Phù mặt

- Hen suyễn

- Cao huyết áp

- Choáng phản vệ

Cả lố dấu hiệu bệnh lý nêu trên cho thấy đừng nói chi đến bệnh nhân không biết gì về bệnh mà ngay cả thầy thuốc cũng có thể bị đánh lừa dễ dàng do dị ứng quá đỗi đa dạng. Cũng may là việc chẩn đoán với kỹ thuật y khoa hiện nay tương đối đơn giản. Tuy vậy, chỉ nói riêng trong giới tất bật vì cuộc sống nhiều khi tìm hoài không ra nguyên nhân sinh dị ứng. Lý do là vì theo kết quả nghiên cứu ở CHLB Đức, món đứng hàng đầu trên bảng sinh dị ứng ở người phải ngày đêm tính toán lợi hại, hơn thua lại rất khó phát hiện vì vừa vô hình, vừa ranh ma chính là stress.

Điều trị bằng sinh-khoáng tố

Đó cũng chính là lý do tại sao số nạn nhân dị ứng tăng nhanh đến thế vì trong cuộc sống được tiếng “hại điện” của thế kỷ 21, mấy ai không phải sống chung với stress? Trong bối cảnh ngày nào cũng xì-trết quá đi thôi cơ thể khó tránh thiếu hụt các sinh-khoáng tố đã bị tiêu dùng bởi tuyến thượng thận để đối phó với stress như sinh tố C, canxi, kẽm… Hậu quả là tình trạng mệt mỏi, mất ngủ đi kèm với suy yếu sức đề kháng của lớp da không mời cũng đến. Da cũng vì thế dễ viêm khi tiếp xúc với tác chất nào đó đúng ra không đủ lực để sinh bệnh. Thuốc chống dị ứng trong trường hợp này tất nhiên không thể là giải pháp rốt ráo vì dị ứng nào có là nguyên nhân! Mặt khác, đâu có thuốc nào để trị cho dứt stress? Đó cũng là lý do tại sao nhiều thầy thuốc từ Tây sang Đông đang chọn giải pháp tìm về thiên nhiên để vận dụng hoạt chất sinh học cho mục tiêu thư giãn thần kinh và tăng cường sức đề kháng, thay vì chỉ trấn áp hệ miễn dịch. Đó cũng là lời lý giải tại sao nhiều trường hợp dị ứng thuyên giảm thấy rõ sau khi bệnh nhân được điều trị bằng sinh-khoáng tố cần thiết cho thao tác chính xác của hệ miễn dịch, thay vì chỉ tập trung vào hóa chất để đánh nhanh, đánh mạnh để rồi người dùng thuốc cuối cùng lãnh đòn đo ván từ phản ứng phụ của thuốc.

Có một điều chắc hơn đinh đóng cột, rõ hơn ban ngày, đó là dị ứng không chỉ hoành hành bên Tây. Ai chưa tin chỉ cần xem số lượng thuốc chống dị ứng đang được tiêu thụ hằng ngày ở xứ mình.

Nhiều tác nhân đơn giản gây dị ứng Chất sinh dị ứng trong đa số trường hợp là món ăn, thức uống, hóa chất thông thường. Cũng không thiếu trường hợp dị ứng chỉ vì sai biệt nhiệt độ, chẳng hạn sau khi tắm nước quá nóng hay quá lạnh, từ ngoài trời nắng bước vào phòng lạnh, hay ngược lại. Và dị ứng xuất hiện hay không còn tùy kiểu cách phản ứng của cơ thể. Nói chung, chất sinh dị ứng thường là phấn hoa, lông thú vật, côn trùng, thực phẩm (thường là sữa hay chất phụ gia), độc chất trong môi trường ô nhiễm (đứng đầu là hóa chất có nickel)…

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Điều trị oxy cao áp, TP.HCM