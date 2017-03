Vì sao giấc mơ của nữ giới “hoang dã” hơn?

Bừng thoát khỏi giấc mơ, tôi thấy tim đập nhanh loạn xạ. Một cảm giác khó thở.









Theo Huyền Anh ( DT/ Dailymail)

Những giấc mơ thế này hiếm xảy ra với tôi. Thường thì tôi mơ những giấc mơ sống động, nhiều màu sắc, với mức độ hoảng loạn tăng dần. Một số trong đó không bao giờ thấy nữa, tnhững giấc mơ khác thì thường xuyên lặp lại.Tôi thường mơ mình đang tìm gì đó trong căn nhà cũ nát, hoặc phát hiện ra căn phòng cấm trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Thi thoảng, giấc mơ biến thành cơn ác mộng, kiểu như mất người thân, giết chóc hay những cuộc rượt đuổi đáng sợ trên cầu thang xoắn ốc.Ông xã tôi thì trái ngược hẳn. Anh thường mơ những giấc mơ chán đến nỗi không nhớ nổi, hoặc quá lắm thì nhớ lại được một đoạn “quý báu” kiểu như: “Anh đang đợi mua hộp mực máy in và cô bán hàng bảo anh ngồi đợi”!Theo giải thích của chuyên gia nghiên cứu những giấc mơ - GS.Kelly Bulkeley thì phụ nữ có xu hướng mơ đa dạng hơn nhiều so với nam giới. Họ gặp ác mộng nhiều hơn, giấc mơ giàu cảm xúc hơn, siêu thực hơn và khó ngủ nhiều hơn.Một điểm thú vị là, nghiên cứu cho rằng những giấc mơ đêm sống động của phụ nữ có thể bắt nguồn từ chính các hormone. Davina Mackail, tác giả cuốn “The Dream Whisperer” cho hay, ngay trước kỳ kinh mới, phụ nữ thường mơ thấy những giấc mơ giàu cảm xúc hoặc sẽ gặp ác mộng”.Một nghiên cứu từ ĐH West of England cho rằng sự thay đổi nhiệt độ cơ thể phụ nữ theo chu kỳ hàng tháng chính là gốc rễ của những giấc mơ giàu màu sắc. Thân nhiệt tăng sau khi trứng rụng và giảm ngay trước khi kỳ kinh mới bắt đầu. Phụ nữ trong thời kỳ tiền kinh nguyệt thường có những giấc mơ mạnh mẽ hơn và khả năng ghi nhớ giấc mơ cũng cao hơn.Mang thai cũng dẫn đến những giấc mơ sống động. Bởi trong suốt thai kỳ, nồng độ hormone tăng, giai đoạn ngủ sâu (REM) kéo dài hơn, và đây chính là giai đoạn mơ những giấc mơ sống động.Dẫu vậy, không chỉ phụ nữ mang thai mới hay gặp ác mộng. Hầu hết phụ nữ gặp ác mộng nhiều hơn nam giới. Nhóm nghiên cứu ghi nhận: Chỉ có 19% nam giới cho biết họ gặp ác mộng, trong khi con số này ở phụ nữ là 30%.