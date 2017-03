Vì sao lúc nào cũng "hết pin"?

Cảm giác nặng nề, mệt mỏi, chán chường tiếp tục kéo dài suốt ngày. Chẳng những thế, nạn nhân lúc nào cũng buồn ngủ cho dù uống cà phê nhiều lần để ráng tỉnh táo. Khỏi nói dông dài cũng hiểu số đối tượng này khó có thể học tập, lao động, tư duy với hiệu quả như mong muốn.

Nhưng vấn đề không hề dừng lại với bấy nhiêu hậu quả. Các nhà nghiên cứu đã quả quyết là nhiều căn bệnh nghiêm trọng, trong số đó đứng đầu là trầm uất, sẽ nhanh chân nối gót nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời và hiệu quả. Trước đây thầy thuốc nghi ngờ đằng sau của tình trạng ngày nào cũng mỏi, cũng mệt là do bàn tay phá hoại ngấm ngầm của siêu vi nào đó, nghĩa là bệnh tuy không đến độ hết thuốc chữa nhưng khó chữa vì dễ gì diệt được siêu vi. May cho bệnh nhân là chuyên gia ở ĐH Southhampton, nước Anh, đã phát hiện nguyên nhân của một số trường hợp sáng mệt, tối mỏi trong khi thầy thuốc tìm hoài không ra nguyên nhân. Lý do rất đơn giản. Đó là thiếu dưỡng khí trong tế bào thần kinh!

Khi hiểu ra thì mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày. Người thiếu máu não, nếu diễn tả theo kiểu tượng hình dễ mệt, dễ quạu, khó chịu đựng stress. Thêm vào đó, một khi đã thiếu dưỡng khí thì tế bào thần kinh khó lòng đảm nhiệm vai trò điều hành như mong muốn. Khí đó phản ứng biến dưỡng liên quan đến chuyện cung cấp năng lượng cho cơ thể nếu không xáo trộn mới lạ. Chính vì thế mà nạn nhân khó tránh mau “hết pin” với chức năng tư duy mỗi khi cần động não. Quả thật đáng tiếc vì không quá phức tạp để tiếp tế dưỡng khí cho tế bào não. Chỉ cần lưu ý:

- Tăng lượng rau quả tươi trong khẩu phần, nhất là món giá sống hay rau mầm, càng thường càng tốt, sau ngày làm việc căng thẳng hay khéo hơn nữa, trong giai đoạn stress ló mòi chiếm thế thượng phong.

- Áp dụng hoạt chất sinh học với tác dụng kép, vừa cải thiện tuần hoàn não vừa ổn định dẫn truyền thần kinh khi phát hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài nhiều ngày và không hồi phục dù đã nghỉ ngơi thư giãn.

Thầy thuốc Đông y nào cũng nằm lòng nguyên tắc “khí hành tất huyết hành”. Muốn máu lưu thông cho đều mà quên trợ lực cho hệ tuần hoàn chẳng khác nào đặt cày trước trâu rồi than không xong việc. Nhiều khi lắm chuyện trớ trêu chỉ vì thiếu chút xíu. Chuyện đời xưa nay vẫn thế!

Mất ngủ có nhiều nguyên nhân nhưng theo Viện Tâm lý Lô-Giơ, trên 80% là do thiếu máu và ôxy lên não. Nhưng có điều lạ là bác sĩ và bệnh nhân rất ít quan tâm đến nguyên nhân này mà thường đổ cho tuổi già, chấp nhận sống chung với mất ngủ, lạm dụng thuốc an thần, thuốc ngủ làm bệnh trầm trọng thêm. Thiếu máu và ôxy lên não gây rối loạn giấc ngủ: không buồn ngủ, khó vào giấc ngủ, ngủ không sâu, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc trằn trọc, chân tay tê buồn, không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ, mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Thuốc Hoạt Huyết của Công ty Nhất Nhất tăng cường mạnh mẽ máu và ôxy lên não, giúp bạn dễ ngủ, ngủ sâu, sáng dậy tỉnh táo. Tư vấn: 0972.483.636 GPQC: 1570/10/QLD-TT, ngày 30-12-2010

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG