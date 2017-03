Vì sao phải “động” trong bệnh tiểu đường?

Đường huyết nhất nhất Giúp: l Hạ và ổn định đường huyết ở mức an toàn. l Ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Thành phần: Hoàng tinh, khổ qua, tri mẫu, đại thanh, nhàu… Cách dùng: Ngày hai lần, mỗi lần uống ba viên, kiểm soát chế độ ăn uống hợp lý. - Khi bị đường huyết cao trên giới hạn bình thường thì uống kết hợp với thuốc điều trị tiểu đường Tây y để tăng tác dụng hạ đường huyết và duy trì ổn định hàm lượng đường huyết trong máu ở mức độ an toàn nhằm ngăn ngừa biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. - Khi đường huyết đã hạ xuống mức bình thường, ổn định thì nghỉ đợt từ năm đến bảy ngày, sau đó tiếp tục uống đợt khác. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: 1135/2011/TNQC-ATTP Hoạt huyết nhất nhất Tăng cường lưu thông máu Công dụng: Bổ huyết, hoạt huyết, trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Tăng cường lưu thông máu. Phòng ngừa và điều trị thiểu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, nghẽn mạch, tai biến mạch não. Công thức (cho một viên bao phim): Đương quy 1,50 g; thục địa 1,50 g; xuyên khung 0,75 g; Ngưu tất 1,50 g; ích mẫu 1,50 g; xích thược 0,75 g; Tá dược vđ 1v. NSX: Cơ sở dược thảo Nhất Nhất - Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. GPQC:1570/10/QLD-TT ngày 30/12/2010