Vì sao tàn nhang lại rải trên da?

Sáng hồng Nhất Nhất Thành phần: Cao khô thục địa 110 mg, bạch linh 50 mg, thiên hoa phấn 50 mg, sơn thù 45 mg, mạch môn 70 mg, cát cánh 60 mg, diệp hạ châu 55 mg, sữa ong chúa 10 mg, Isoflavone (chiết xuất mầm đậu nành) 50 mg, cam thảo 40 mg, kim ngân hoa 70 mg, chi tử 55 mg, liên kiều 40mg, hoàng bá 50 mg, phụ liệu vừa đủ một viên 800 mg. Công dụng: - Bổ thận âm, bổ phế, bổ gan, mát gan, thanh nhiệt giải độc, giúp cân bằng nội tiết, cải thiện đào thải sắc tố da, hạn chế sự lão hóa, dưỡng da, giúp cơ thể khỏe mạnh, da sáng mịn, trẻ trung. - Phòng ngừa, hỗ trợ điều trị da khô sạm, nám da, tàn nhang. Đối tượng sử dụng: Dùng trong các trường hợp phụ nữ da khô sạm, nám da, tàn nhang, tóc khô, gãy rụng do chức năng gan, thận, phế suy giảm, rối loạn nội tiết, da tiếp xúc nhiều với ánh nắng trực tiếp, bụi bẩn, nám do dùng thuốc ngừa thai lâu ngày. Cách dùng: Ngày 2 lần x 4 viên. Đợt dùng hai tháng. Dùng một vài đợt, sau đó dùng duy trì để dưỡng sáng mịn da 2-4 viên/ngày. Lưu ý: Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sạm da, nám má hiệu quả, ngoài việc ăn uống hấp thụ đầy đủ dưỡng chất và nước, hạn chế các chất kích thích, cay nóng, tránh da tiếp xúc trực tiếp với nắng, bụi bẩn, hóa chất độc hại, cần dùng bổ sung sản phẩm bổ thận, nhuận phế, bổ gan, mát gan, thanh nhiệt giải độc, cân bằng nội tiết, dưỡng da. Thượng bì cấu tạo bởi năm lớp, quá trình chuyển hóa từ lớp trong thành lớp ngoài cận kề cần ít nhất bảy ngày. Nếu làm trắng da từ lớp trong cùng thì cần tối thiểu 35 ngày để thấy da trắng sáng rõ rệt. Do vậy cần kiên trì sử dụng Sáng hồng Nhất Nhất ít nhất hai tháng. Đóng gói: hộp chứa chai 60, 80 viên nén Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng mặt trời. HSD: 36 tháng kể từ ngày SX in trên vỏ hộp. Số GPQC:243/2013/XNQC-ATTP Tư vấn - 0972.483.636