Vì sao uống sữa lại đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ...?

Tôi chọn biện pháp là uống sữa để bổ sung năng lượng cho cơ thể. Thế nhưng sau 2 ngày uống sữa vào bữa sáng thì tôi thường xuyên bị trướng bụng, đầy hơi, đau bụng… khi đi vệ sinh thì chất thải có màu trắng như sữa.



Mong tòa soạn giải thích giúp tôi vì sao tôi lại bị như thế? Hay do loại sữa tôi uống không đảm bảo vệ sinh? Hồng Ngọc - Ba Đình, Hà Nội



Trả lời:



Bạn Hồng Ngọc thân mến. Uống sữa đúng cách thì sẽ rất tốt cho cơ thể, còn ngược lại có thể có những ảnh hưởng không tốt.



Bạn không nên chọn chỉ uống sữa thay cho ăn sáng hay khi đang đói. Bởi trong sữa có các loại axít amin, đạm casein và nhiều chất khác nên uống sữa khi bụng đói, acid dịch vị tiết ra nhiều, dịch vị dạ dày gặp casein sẽ kết tủa dễ gây rối loạn tiêu hóa.



Người uống sữa lúc đói sẽ thấy bụng khó chịu, thậm chí sẽ dẫn đến hiện tượng say sữa, tinh thần không phấn chấn, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ... như bạn đã gặp phải.



Còn việc bạn đi vệ sinh nhưng chất thải có màu trắng như sữa một phần là do bạn uống thẳng sữa vào cơ thể khi đang đói. Khi đó dạ dày bạn co bóp mạnh và phần lớn sữa chưa được tiêu hóa hết bị đẩy xuống ruột và thải ra ngoài.



Nếu bạn vẫn chọn uống sữa cho bữa sáng thì tốt nhất bạn hãy uống sau khi ăn lót dạ bằng bánh mì, một số loại ngũ cốc, tinh bột…



Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý có một số người không nên uống sữa: Người đang phẫu thuật dạ dày, người đang hôn mê do xơ gan, người bị viêm thận cấp ... đối với những người đang bị những chứng bệnh trên nếu uống sữa hàng ngày có thể gây nên những hiệu ứng tiêu cực nghiêm trọng với sức khỏe.



Bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Văn Hưng- Viện Dinh dưỡng.

Theo Thu Nguyên (Kiến thức)