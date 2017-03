Việc sở hữu vũ khí riêng làm tăng nguy cơ tự tử

Một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học tại Zurich, Thụy Sĩ cho thấy có mối tương quan giữa việc sở hữu vũ khí tại nhà với tỉ lệ tự tử bằng súng tại nước này.

Số người thiệt mạng do tự tử ở "xứ sở bò sữa" cao gấp ba lần so với số tử vong do tai nạn giao thông. Theo nghiên cứu nêu trên, trong 9 năm (từ 1998 tới 2007) Thụy Sĩ có tới 13.410 vụ tự tử trong đó có 3.169 vụ tự tử bằng súng và đa số là nam giới.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu tâm lý xã hội Thụy Sĩ khẳng định số vụ tự tử bằng súng phổ biến hơn tại những khu vực có tàng trữ nhiều vũ khí.

Miền Trung Thụy Sĩ là khu vực có nhiều hộ gia đình sở hữu vũ khí, do vậy nơi này có tỷ lệ tự tử bằng súng cao nhất nước.

Tuy nhiên nghiên cứu này cũng mang lại một tin vui cho người Thụy Sĩ, đó là tỉ lệ tự tử bằng súng tại nước này đã giảm từ 30% xuống còn 19% trong giai đoạn từ 1998 tới 2007, trong khi đó, tỉ lệ sở hữu vũ khí trong người dân cũng đã giảm từ 38% xuống còn 28%.

Theo Đức Hùng (Vietnam+)