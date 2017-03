Viêm họng, đừng chủ quan

Họng là cửa ngõ của đường ăn, trong họng gồm có răng, lưỡi, amidan, màng hầu, lưỡi gà, các cơ quan trong họng giúp ta nhai, nuốt thức ăn; tuyến nước bọt có trong họng có tác dụng làm mềm thức ăn trước khi nuốt vào thực quản để xuống dạ dày.

Viêm họng thường viêm ở các thành sau họng. Thành sau họng có các mô lympho, có chức năng bảo vệ đường ăn, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn (có thể do các thức ăn sót lại từ các kẽ răng hoặc khi cơ địa chúng ta yếu nên “ngoại bang” từ ngoài ồ ạt tấn công…). Các mô lympho này khi bị viêm lên thành các hạt gọi là viêm họng hạt.

Viêm họng có hai loại, viêm họng cấp tính do siêu vi (virus) khi bị cảm cúm với các triệu chứng: đau rát họng, sốt nhẹ, nhức đầu, uể oải cơ thể, mỏi cơ… Loại viêm họng do siêu vi này thường không cần điều trị kháng sinh, chỉ cần dùng thuốc cảm thông thường và nó sẽ khỏi sau 3-4 ngày. Đối với viêm họng cấp tính thứ hai do vi trùng, thường do các liên cầu trùng sẽ bị sốt cao, nuốt đau, thành họng có đốm trắng, ăn uống khó khăn… thì phải điều trị bằng kháng sinh.

Thăm khám ngay khi thấy trẻ có dấu hiệu đau rát họng, sốt. Ảnh minh họa: NM

BS Võ Quang Phúc, PGĐ BV Tai Mũi Họng TP.HCM, cho biết để phân biệt giữa viêm họng cấp do siêu vi hay vi khuẩn thì khi có các triệu chứng như trên, người bệnh cần đến các chuyên khoa tai mũi họng để thăm khám định bệnh, dùng thuốc hợp lý, tránh tình trạng dùng kháng sinh bừa bãi gây lờn thuốc.

BS Phúc cũng khuyến cáo: Dù là viêm họng cấp do siêu vi hay vi trùng cũng nên được điều trị kịp thời, đừng xem nó như bệnh nhỏ rồi bỏ qua sẽ dẫn tới viêm họng mạn với nhiều thể khác nhau như: viêm họng mạn xuất tiết (cảm giác khó chịu, đàm tiết ra lúc trắng lúc xanh), viêm họng hạt (ngứa, vướng họng do những hạt lympho phì đại…), viêm họng xơ teo (các niêm mạc họng cùng tuyến nước bọt giảm đi chức năng co bóp và tiết nước bọt làm bệnh nhân khô họng, ho khan). Viêm họng mạn thường không dùng kháng sinh mà dùng các thuốc tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc họng, các vitamin A, C… Một điều nên lưu ý đối với bệnh viêm họng cấp, theo BS Phúc là có thể đưa đến các biến chứng như viêm amidan, viêm thanh quản, viêm xoang, viêm tai, đặc biệt đối với viêm họng cấp do liên cầu khuẩn có thể dẫn tới thấp tim, thấp khớp, viêm vi cầu thận (thường gặp ở trẻ em bị tiểu ra máu vi thể).

Ngày nay, với sự tiến bộ của y học, điều trị viêm họng đã đạt được nhiều ưu việt hơn so với trước đây. Chẳng hạn viêm họng hạt ngày trước phải đốt hoặc chích thành sau họng. Phương pháp này dễ có biến chứng sau điều trị (sẹo cơ kéo vùng sau họng gây ra cảm giác khó chịu, có khi bị sốc thuốc khi chích)… Hiện nay, chỉ cần điều trị bằng thuốc đặc trị (dạng thuốc xịt, ngậm), kết hợp cùng các thuốc tăng cường sức đề kháng cơ thể. Đối với các bệnh viêm họng cấp do vi trùng hay siêu vi, các bác sĩ sẽ làm xét nghiệm để tìm khuẩn gây bệnh và có hướng điều trị tích cực.

Để phòng bệnh viêm họng cho trẻ, các bà mẹ nên tập cho con trẻ giữ vệ sinh răng miệng, thường xuyên súc miệng bằng nước muối pha loãng, tốt nhất là mỗi tối trước khi ngủ (pha một muỗng cà phê muối tinh với nửa lít nước ấm, nên lưu ý là không nên pha mặn quá hoặc nhạt quá đều phản tác dụng). Người có nguy cơ viêm họng, không ăn thức ăn quá lạnh, quá nóng, chua cay… Với các đối tượng sử dụng giọng nói nhiều (giáo viên, MC, chính khách…) thì nên nhấp môi mỗi giờ một ngụm nước để làm trơn niêm mạc họng, tránh gây đau rát sau thời gian họng làm việc nhiều.

CHIÊU DƯƠNG