Viêm màng não, suýt mất mạng vì ăn ốc sên

Viêm não vì ăn ốc sên chữa bệnh



Mới đây không lâu, thạc sĩ - bác sĩ Đinh Nguyễn Huy Mẫn, Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM đã điều trị cho một trường hợp suýt mất mạng vì ăn ốc sên nướng.



Đó là ông Huỳnh Văn P., 60 tuổi, ngụ Long An.



Ông P. nhập bệnh viện địa phương, được chẩn đoán bị viêm màng não, nhưng điều trị không đáp ứng.



Khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, bệnh nhân được kiểm tra lại dịch não tủy thấy có hiện tượng tăng bạch cầu ái toan, gợi ý bệnh viêm màng não do ký sinh trùng.

Ăn ốc sên sống có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. (Ảnh minh họa)

Làm xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ông P. bị nhiễm Angiostrongylus cantonensis hay còn gọi là giun đũa ký sinh ở phổi chuột.



“Trứng giun theo phân chuột thải ra đất, ốc sên bò qua ăn phải. Từ đó ấu trùng chui vào cơ thể ốc. Khi ta ăn những con ốc này nếu không nấu chín kỹ sẽ bị nhiễm ký sinh trùng.”, bác sĩ Mẫn cho biết.



Trường hợp của ông P. rất may mắn, được điều trị kịp thời nên không mất mạng.



Gia đình bệnh nhân kể do hay bị nhức mỏi nên ông P. nghe lời hàng xóm bắt ốc sên nướng ăn trị bệnh. Có thể ốc sên nướng chưa chín kỹ nên ấu trùng giun theo đường ăn uống thâm nhập vào cơ thể nạn nhân rồi chui lên não.



Ốc sên hay còn gọi là ốc ma vỏ vằn nâu, hay bò ngoài sân, vườn là trung gian của những loại ký sinh trùng vô cùng nguy hiểm cho con người.



Ốc sên được coi là đặc sản, có thể chế biến nhiều món bổ dưỡng. Tại nông thôn, người ta ăn ốc sên chữa bệnh đau khớp, đau bụng. Thậm chí có nơi còn lấy ốc sên nghiền ra, bôi lên mặt để trị mụn nhọt.



Sống thực vật vì ốc sên sống



Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cũng từng điều trị cho 2 trường hợp rất nguy kịch vì…ăn ốc sên.



Đó là một người đàn ông 32 tuổi tên D. và cậu sinh viên 21 tuổi tên K., ngụ tại Gò Vấp.



Đang ngồi nhậu, D. và K. thấy con ốc sên từ vườn bò vào bèn nổi hứng…thách nhau ăn sống.



Sau khi ăn xong một ngày, cả hai người đều bị đau bụng, sốt, nhức đầu.



Đi khám nhiều nơi, D. và K. được chẩn đoán bị đau dạ dày, mãi khi tới Bệnh viện Nguyễn Tri Phương các bác sĩ mới phát hiện căn bệnh của họ là viêm màng não do ký sinh trùng và chuyển qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM.



Khi tới Khoa Nhiễm Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, cả hai bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tiên lượng rất xấu, phải thở máy.



Tới nay, bác sĩ Mẫn cho biết, một trong hai nạn nhân ăn ốc sên sống đó đã khỏi bệnh, nhưng người còn lại phải sống đời sống thực vật.



Không chỉ riêng ốc sên mà kể cả những loài ốc bò trên cạn khác, nếu chế biến không đúng cách cũng có thể gây nguy hiểm khôn lường.



Đó là trường hợp của anh Trần Đức H., sinh năm 1979, ngụ tại Đồng Nai.



Có lần nhậu ốc bươu tái chanh với bạn, sau 1 tuần anh H. bị nhức đầu, sốt cao. Bệnh viện địa phương chẩn đoán anh H. bị viêm màng não mủ, điều trị nhưng không khỏi.



May mắn nghe người quen khuyên, anh H. lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới kiểm tra mới biết mình bị nhiễm ký sinh trùng.



Tại bệnh viện, anh H. đã được cho dùng thuốc đặc trị và theo dõi dịch não tủy. Vì kịp thời can thiệp nên anh H. đã may mắn thoát chết.



Qua đó, bác sĩ Mẫn khuyên người dân không nên ăn các món ốc tái, sống để phòng ngừa các bệnh viêm màng não do ký sinh trùng gây nên.



Trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tiếp nhận từ 1-2 bệnh nhân nhập viện do bị nhiễm ký sinh trùng từ ốc.

Theo Thanh Huyền (VNN)

(*) Tên của nhân vật đã được thay đổi.