Viêm phổi do virus dễ tử vong

Các virus gây tình trạng viêm phổi lan tỏa từ đường hô hấp trên xuống đường hô hấp dưới với tổn thương viêm tróc, hoại tử lớp biểu mô lót mặt trong của đường hô hấp. Thông thường, virus từ vùng mũi, miệng được hít vào đường hô hấp qua các giọt dịch tiết. Từ đây, chúng nhanh chóng xâm nhập vào tế bào lót bề mặt để phát triển.



Biểu hiện viêm phổi do virus thường có nhiễm virus hô hấp trên trước nên nhiều trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, ho, viêm mũi, đau cơ, nhức đầu... như tình trạng của cúm. Đặc biệt, nếu do virus cúm thì tình trạng bệnh cảnh nặng, nguy hiểm và tử vong rất cao.



Do đó, đối với những trường hợp sốt kéo dài, dai dẳng, ho khạc đờm có vướng máu, khó thở và có tình trạng tím tái thì phải xem có viêm phổi không. Để xác định viêm phổi do virus, ngoài các triệu chứng trên, khi thăm khám bác sĩ sẽ phát hiện phổi bị viêm và tổn thương phổi trên phim X-quang lồng ngực, xét nghiệm khí trong máu sẽ xác định tình trạng suy hô hấp. Cấy virus trong chất tiết đường hô hấp và nhu mô phổi sẽ xác định tác nhân gây bệnh là virus hay không.



Theo ThS Trần Anh (Bee.net)