Viên ngừa thai làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu?

Những nghiên cứu về viên ngừa thai tiếp tục để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng



Theo đó, thuốc ngừa thai có drospirenone, một trong những hormone được sử dụng trong thuốc ngừa thai Yasmin, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn các tĩnh mạch lên gấp 3 lần so với thuốc ngừa thai có sử dụng hormon levonorgestrel tổng hợp.



Chứng máu đông này có thể gây hại và ngăn chặn lưu thông máu trong cơ thể và gây tử vong. Mặc dù vậy các nhà nghiên cứu nói rằng nguy cơ tắc nghẽn trong các tĩnh mạch phổi có thể được coi là thấp. Ví dụ, ở Mỹ chỉ có 30,8 ca tắc nghẽn trong số 100.000 phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai có chứa drospirenone so với 12,5 ca trong số 100.000 phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai có chứa levonorgestrel.

Đối phó với những phát hiện trên, Bayer, nhà sản xuất dược phẩm khổng lồ xuất Yasmin cáo buộc rằng phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu trên có thiếu sót.



"Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu ở quy mô lớn. Theo ý kiến của chúng tôi, các nghiên cứu mới không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi về sự an toàn của thuốc ngừa thai uống do Bayer sản xuất," phát ngôn viên của công ty nói. Họ còn nói thêm, trước khi tung sản phẩm trên ra thị trường, họ đã làm nghiên cứu ít nhất 10 năm.



Tháng 3 năm 2010, Bayer thêm một danh sách các tác dụng phụ lên bao bì của nó trên các sản phẩm thuốc Yasmin được tiêu thị ở châu Âu nhưng độ an toàn của sản phẩm nói chung không thay đổi.