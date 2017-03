Viện Pasteur nhận sai sót khi kiểm định sữa Danlait

Theo Thùy Giang (Vietnam+)



Viện Pasteur vừa có văn bản chính thức gửi Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thừa nhận có sai sót về kết quả kiểm nghiệm sữa dê Danlait đang xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.Theo đó, vào ngày 5/4, Phòng Hóa lý-Vi sinh của viện Pasteur đã có công văn chính thức trả lời về kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa dê Danlait tới Viện trưởng Viện Pasteur và Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.Trong đó, bà Phẩm Minh Thu, lãnh đạo phòng Hóa lý-Vi sinh đã khẳng định trong quá trình tự kiểm tra chất lượng kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa dê Danlait do người tiêu dùng mang đến, phòng Kiểm nghiệm Hóa lý-Vi sinh, Viện Pasteur đã phát hiện có sự nhầm lẫn (sai sót) trong tính toán kết quả cuối cùng (không chia cho khối lượng mẫu cân) và đánh máy nhầm phương pháp kiểm nghiệm.Kết quả chính xác cho thấy chỉ tiêu protein của sữa dê Danlait là 13,2%, chứ không phải là 4,13% và được kiểm nghiệm theo đúng phương pháp TCVN 5537:1991.Bà Thu phân tích, trong quá trình tiến hành thử nghiệm chỉ tiêu protein phòng kiểm nghiệm đã tuân thủ đúng theo phương pháp đã đăng ký TCVN 5537:1991, tuy nhiên phòng kiểm nghiệm có nhầm lẫn trong tính toán kết quả cuối cùng (không chia cho khối lượng mẫu cân nên báo cáo kết quả gửi khách hàng là 4,13%) và kết quả tính toán lại là 13,2% (hàm lượng protein trên nhãn là 12,8%). Bên cạnh đó, phòng kiểm nghiệm cũng có sự nhầm lẫn là đã ghi phương pháp áp dụng là TCVN 3705:90- phương pháp kiểm nghiệm protein cho thủy sản.Trên phiếu kiểm nghiệm mang số 020313-87536 bà Thu cũng thừa nhận chỉ tiêu kali và natri đã bị ghi sai đơn vị tính (mg/l) thay vì mg/kg hoặc %(kl/kl).Sau khi phát hiện những lỗi trên, Tổ kiểm định hóa đã phân tích nguyên nhân và thực hiện việc liên lạc với khách hàng để thu hồi phiếu báo kết quả kiểm nghiệm đã trả ngày 14/3/2013; tiến hành định lượng lại kali và Natri…Bên cạnh đó, Tổ kiểm định hóa cũng đã gửi mẫu thử nghiệm độc lập ở các phòng thí nghiệm khác trong Thành phố Hồ Chí Minh. Khi có kết quả thử nghiệm độc lập Phòng kiểm định sẽ gửi kết luận tới lãnh đạo Viện Pasteur và Cục An toàn Thực phẩm để có quyết định cuối cùng./.