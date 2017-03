“Viên thuốc” 14 triệu đồng

Viên nang nội soi là gì? Kỹ thuật nội soi chẩn đoán bằng viên nang được đưa vào áp dụng tại VN khoảng giữa năm 2008, Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic, TP.HCM là nơi đầu tiên triển khai kỹ thuật này. BS Phan Thanh Hải (Giám đốc Medic) cho biết: Thị trường VN hiện chỉ có một loại viên nang nội soi duy nhất, có xuất xứ từ Hàn Quốc. Nội soi bằng viên nang là kỹ thuật mới, tiến bộ, giúp người bệnh không “sợ” như nội soi dạ dày lâu nay. Viên nang là hệ thống điện cơ siêu nhỏ (11mm x 24mm), có gắn 1 camera nhỏ phát ánh sáng, chụp 3 hình/giây. Khi uống vào sẽ ghi nhận những tổn thương của đường tiêu hóa (qua camera), hình ảnh ghi nhận sẽ được lưu vào chiếc máy nhỏ đeo bên hông. Hành trình của viên nang đi từ miệng đến hậu môn độ 8 - 10 giờ. Công dụng của viên nang bao gồm: tìm các bệnh lý ở ruột non (nội soi cổ điển không xem được); đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân; phát hiện vị trí u bướu ở ống tiêu hóa; tìm chỗ chảy máu ở ống tiêu hóa. Tuy nhiên, theo BS Hải, do viên nang nội soi còn quá đắt, nên thường chỉ áp dụng cho những trường hợp nội soi thường không giải quyết được; áp dụng cho việc cần thám sát toàn bộ đường tiêu hóa từ trên xuống dưới, chứ nếu chỉ để nội soi dạ dày thì quá phí. BS Dương Phước Hưng (Trưởng phân khoa Hậu môn trực tràng, BV ĐH Y Dược, TP.HCM) cũng nói: “Do giá thành cao, nên việc chỉ định dùng viên nang nội soi rất hạn chế, thường chỉ áp dụng khi thấy nghi ngờ có u ở ruột non và chỉ định với người bệnh có khả năng chi trả”.Hộp chỉ chứa chữ. Màu nền, viền, kiểu dáng của chữ hay hộp đều có thể thay đổi.