Vĩnh Phúc: bệnh nhân tử vong khi cắt amidan

Trước đó, sáng 17-5, chị Thảo cùng với mẹ là bà Trương Thị Sơn (trú tại thôn Chấu, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) đến Bệnh viện Tam Dương để cắt amidan. Anh Nguyễn Tuấn, anh trai nạn nhân, kể lại: “Thông thường những ca cắt trước chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút là xong, nhưng đến ca của Thảo thì sau mấy tiếng bác sĩ mới đưa em tôi ra trong tình trạng mê man bất tỉnh và chuyển sang bệnh viện tỉnh, Nhưng tới nơi thì Thảo đã qua đời”.



Xác nhận thông tin về ca tử vong do phẫu thuật amidan, ông Lăng Văn Tiến, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tam Dương, cho biết sau khi sự việc diễn ra, bệnh viện đã đến gia đình để viếng nạn nhân.



Thiếu tá Nguyễn Đỗ Hùng, Phó trưởng Công an huyện Tam Dương, cho hay đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. Điều tra bước đầu cho thấy chị Thảo đã chết lâm sàng ở Bệnh viện đa khoa huyện Tam Dương trước khi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu.



Công an đã trưng cầu giám định tử thi và làm việc với êkip thực hiện ca mổ để điều tra vụ việc.



Theo HOÀNG TẤN (TTO)