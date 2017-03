Virus cúm H1N1 biến thể mới xuất hiện tại ba nước

Thông tin do các nhà khoa học tại Trung tâm phối hợp tham khảo và nghiên cứu về bệnh cúm thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đóng ở Melbourne, Australia công bố ngày 21/10 trên mạng trực tuyến của tạp chí khoa học Liên minh châu Âu Eurosurveillance.



Các nhà khoa học cho biết virus cúm A/H1N1 đã có sự biến đổi rõ ràng về gien kể từ khi chúng phát triển thành đại dịch toàn cầu năm 2009. Những biến thể này được phát hiện đầu tiên ở Singapore đầu năm 2010, sau đó lây lan khắp Australia và New Zealand.



Mức độ biến đổi của virus hiện chưa quá mạnh, nhưng đã có một số trường hợp người được tiêm phòng cúm A/H1N1 vẫn nhiễm bệnh, thậm chí một số ca đã tử vong.



Theo các nhà khoa học, chủng virus mới có thể đã kết hợp với một số chủng virus cúm thông thường kháng vắcxin ở những trẻ vị thành niên và người lớn được tiêm vắcxin phòng cúm đơn trị (chỉ phòng cúm A/H1N1) từ đầu năm đến nay, cũng như ở những người mà virus biến thể đã bị cô lập.



Các nhà khoa học nhấn mạnh hiện chưa có đủ thông tin để khẳng định còn có những yếu tố khác khiến con người dễ nhiễm virus cúm A/H1N1 hơn, đồng thời khẳng định cần nghiên cứu thêm để xác định liệu biến thể mới có khả năng gây tử vong cao hơn không và những vắcxin phòng cúm A/H1N1 hiện có phát huy tác dụng triệt để đối với chủng virus mới hay không.



Các chủng virus cúm thường xuyên biến đổi, buộc ngành dược thế giới phải phát triển vắcxin mới hàng năm.



Virus cúm A/H1N1 tuy hầu như không biến đổi kể từ khi bùng phát đại dịch này tháng 3/2009, nhưng chủng virus này lây lan rất nhanh, ra khắp toàn cầu trong vòng vài tuần, và chủ yếu gây tử vong ở thanh, thiếu niên./.





