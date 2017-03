Virus MERS-CoV ít có khả năng lây lan thành dịch

Virus corona. (Nguồn: its-interesting.com)



Theo TTXVN



Sau khi nghiên cứu các triệu chứng và quá trình tiến triển của bệnh ở 47 bệnh nhân nhiễm MERS, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những biểu hiện của bệnh MERS giống với biểu hiện của bệnh SARS như sốt, ho, khó thở và một số ít bệnh nhân có các biểu hiện bệnh tiêu hóa như nôn, tiêu chảy. Cả hai loại bệnh trên đều có thời gian ủ bệnh giống nhau.Tuy nhiên, giữa hai loại bệnh này có những điểm khác biệt quan trọng. Bệnh nhân MERS có các triệu chứng về hô hấp sớm hơn năm ngày so với bệnh nhân SARS. MERS lây nhiễm chủ yếu ở người lớn tuổi, nam giới và những người đang bị các chứng bệnh khác như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim và thận, trong khi SARS chủ yếu lây nhiễm trong số những người trẻ khỏe mạnh. Tỷ lệ tử vong khi nhiễm bệnh MERS là khoảng 60%, trong khi bệnh SARS chỉ vào khoảng 1-2%.Theo một nghiên cứu mới đây về cách thức virus gây bệnh MERS lây nhiễm vào cơ thể con người, các nhà khoa học phát hiện ra rằng loại virus này thường nhiễm vào các cơ quan hô hấp thấp như phổi, mà không nhiễm vào các cơ quan hô hấp trên như mũi và họng. Do đó, các chuyên gia cho rằng đây là lý do mà bệnh này khó có thể lây lan rộng từ người này sang người khác.Theo giáo sư Ali Zumla, thuộc Khoa bệnh truyền nhiễm của Trường đại học University College London (Anh), ít có khả năng virus corona lây lan nhanh thành dịch. Tốc độ lây nhiễm của bệnh này chậm hơn nhiều so với bệnh SARS.Bệnh MERS được phát hiện cách đây 15 tháng và cho đến nay mới phát hiện được 90 trường hợp bị nhiễm, trong khi đó bệnh SARS lây lan nhanh chóng, từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003 đã làm 8.000 người bị nhiễm bệnh.Tuy tìm hiểu được những biểu hiện, đối tượng có nguy cơ cao bị mắc bệnh, nhưng nghiên cứu này vẫn chưa trả lời được những câu hỏi quan trọng như cách thức lây nhiễm và liệu loại virus này có nguồn gốc từ động vật hoang dã hay không.Virus corona gây bệnh MERS xuất hiện năm 2012 tại vùng Vịnh và hiện đã lây lan sang các nước Pháp, Đức, Italy, Tuynisia và Anh. Cho đến nay, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đã có 45 ca tử vong trong tổng số 90 người nhiễm bệnh./.