Virus Noro gây bệnh

Theo CDC, virus Noro này là một loại cúm dạ dày vì chúng gây nôn mửa và tiêu chảy. Dựa trên phát hiện mới nhất của TS Daniel Payne được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine, ước tính trong những năm tới, trong 278 trẻ em nhập viện thì có một trẻ nhập viện do virus này.

Cách điều trị khi mắc bệnh do virus này gây nên: Uống nhiều nước và nằm nghỉ ngơi nơi thoáng mát nhằm tránh mất nước. Và có thể phòng, chống bằng cách tiêm vaccine, tuy nhiên việc tiêm này có thể gây nên nhiều hậu quả do virus Noro gặp điều kiện thuận lợi trong cơ thể sẽ gây bệnh, đặc biệt là các trẻ em với sức đề kháng yếu.

BT (Theo CNN)