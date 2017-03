Vitamin cho “chuyện ấy”

Không phải ai cũng biết đến công dụng tuyệt vời của các vitamin trong “chuyện nhạy cảm”. Sẽ là tốt nhất nếu bạn hiểu rõ vai trò của từng loại vitamin đối với sức khỏe tình dục.

Ăn rau quả nhiều tốt cho sức khỏe và cả cho “chuyện ấy”

Ảnh: HỒNG THÚY

Vitamin C - không thể thiếu. Theo một phát hiện mới đây của các nhà khoa học Mỹ, bên cạnh chức năng tăng cường khả năng miễn dịch và làm giảm quá trình lão hóa của cơ thể, vitamin C còn rất cần thiết đối với cánh mày râu trong việc “sản xuất” tinh trùng. Nghiên cứu chỉ ra rằng trong tinh hoàn có chứa lượng vitamin C nhiều gấp 50 lần so với các tế bào khác. Sự thiếu hụt vitamin C sẽ dẫn đến tinh trùng bị kết dính.



Vitamin C còn có tác dụng bảo vệ và ngăn chặn hiện tượng ôxy hóa các gien DNA di truyền có trong các tế bào tinh trùng. Nam giới cần ít nhất 1.000 mg vitamin C mỗi ngày để duy trì sức đề kháng, khả năng chống lại các tia bức xạ tự do trong môi trường. Hơn hết, vitamin C giúp phái mạnh tăng khả năng sản xuất tinh trùng.

Vitamin C có nhiều trong các loại rau xanh, rau hẹ, rau bina, ớt tươi, táo, cam, quýt…



Vitamin B12. Được xem là loại vitamin tốt nhất cho sức khỏe của tinh binh, vitamin B12 giúp tăng chất lượng số lượng tinh binh. B12 còn là loại hoóc-môn giúp tăng cường khả năng trong chuyện vợ chồng và giúp ngăn chứng mất trí nhớ khi về già.



Vitamin B12 có tác dụng chống lại việc tiêu hao năng lượng của cơ thể khi sinh hoạt tình dục. Ngoài ra, vitamin B12 còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh cũng như nâng cao chất lượng tinh trùng.Nên ăn nhiều thịt lợn, trứng, sữa, pho mát… để bổ sung vitamin B12 cho cơ thể.



Vitamin E. Có khả năng chống ôxy hóa cao, vitamin E giúp bảo vệ các tế bào sinh sản của nam giới, làm tăng chất lượng và số lượng tinh binh khỏe mạnh. Vitamin này cũng giúp bạn có một đời sống tình dục khỏe mạnh nhờ vào việc tăng cường hoóc-môn có liên quan đến “chuyện ấy”.



Vitamin E không thể thiếu trong việc điều tiết hoạt động của các tuyến sinh dục cũng như kéo dài tuổi thọ của các tế bào tinh trùng và trứng. Việc kết hợp cung cấp đầy đủ vitamin E và A còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu trong các cơ quan sinh dục và thúc đẩy nhanh quá trình sản sinh và phát triển của tinh trùng.



Dầu thực vật, mè, đậu phộng, hạnh đào, thịt nạc, sữa và các chế phẩm từ sữa, đậu tương, trứng gà… là các loại thực phẩm giàu vitamin E.



Vitamin A. Đóng vai trò rất quan trọng trong sự tổng hợp progesterone - một hoóc-môn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình dục ở nữ giới. Bên cạnh đó, vitamin A cũng giúp giữ cho lớp lót bên trong của âm đạo và tử cung của phụ nữ khỏe mạnh và tránh các tổn thương.



Ở nam giới, thiếu vitamin A có thể gây teo trong tinh hoàn và tổng thể lượng hoóc-môn giới tính bị sản xuất ít đi. Ngoài ra, với nam giới, beta - carotene có vai trò đặc biệt quan trọng khi nó có khả năng làm chậm sự hình thành và phát triển tế bào ung thư tuyến tiền liệt.



Vitamin A có nhiều trong cà rốt, rau xanh, quả mơ, dưa chuột...



Vitamin B2. Thiếu loại vitamin này dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng cho lớp niêm mạc của các cơ quan trong cơ thể, trong đó có các cơ quan sinh dục. Ở nam giới thường xuất hiện hiện tượng khó xuất tinh, đau rát khi giao hợp; còn ở nữ giới là các triệu chứng như khô rát âm đạo, xuất huyết, viêm nhiễm vùng kín…



Vitamin B2 có nhiều trong gan động vật, cá tươi, rau cần, đậu tương, cà rốt, sữa…





Vitamin B6 giúp duy trì năng lượng cơ thể, tăng sản sinh tế bào bạch cầu chống lại các chứng nhiễm trùng và các bệnh liên quan đến sự bất thường của tuyến tiền liệt, giúp phái mạnh duy trì tâm trạng vui vẻ.