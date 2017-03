Vitamin D có thể giúp bệnh nhân lao phổi phục hồi nhanh

Loại bỏ khuẩn lao nhanh hơn

Cuối thế kỷ XIX, trước khi thuốc kháng sinh ra đời, bệnh nhân ung thư phổi thường được điều trị bằng cách "phơi nắng". Phương pháp này được biết tới với tên gọi liệu pháp chữa bệnh bằng ánh sáng.

Mới đây, một nghiên cứu do các nhà khoa học Anh đã phát hiện thấy hàm lượng vitamin D cao (có thể được hấp thụ vào cơ thể nhờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời) đi kèm với điều trị bằng thuốc kháng sinh thật sự giúp các bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng phổi phục hồi nhanh hơn.

Trong nghiên cứu mới đăng trên Chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences, 95 bệnh nhân lao phổi đang điều trị bằng kháng sinh được chia làm 2 nhóm. Trong 8 tuần điều trị đầu tiên, 44 người trong số này sẽ được uống vitamin D với liều cao và 51 người còn lại tiếp tục dùng giả dược. Các nhà khoa học tiến hành kiểm tra các dấu hiệu viêm trong mẫu máu của từng người để khảo sát tác động của vitamin D lên cơ thể người bệnh.



"Chúng tôi phát hiện thấy chất chỉ dấu viêm giảm nhanh và mạnh ở những bệnh nhân uống vitamin D", Anna Coussens, từ Viện Nghiên cứu Y học quốc gia (Anh) cho biết.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện thấy khuẩn lao MTB được loại bỏ khỏi đờm ho nhanh hơn ở những bệnh nhân dùng vitamin D. Sau trung bình 23 ngày, kết quả kiểm tra bằng kính hiển vi không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu nào của MTB trong khi ở nhóm dùng giả dược phải mất tới 36 ngày.

Vitamin D làm suy yếu đáp ứng viêm

Lao phổi là một căn bệnh dai dẳng, khó điều trị dứt điểm. Năm 2010, trên thế giới đã có khoảng 8,8 triệu người mắc bệnh lao, trong đó 1,4 triệu người tử vong.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ lao kháng thuốc đang lan rộng và nhanh trên khắp thế giới đặt ra tình trạng báo động cho các cơ quan y tế và kêu gọi tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để tìm ra các phương pháp điều trị mới và hiệu quả hơn.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Adrian Martineau, giảng viên Khoa Nhiễm trùng hô hấp và Miễn dịch tại Đại học Queen Mary (Anh), hàm lượng vitamin D cao làm suy yếu đáp ứng viêm của cơ thể với vi khuẩn gây bệnh, từ đó giảm tổn hại tới phổi. "Đôi lúc, những đáp ứng viêm này có thể gây ra các tổn hại về mô, dẫn tới những lỗ hổng trên phổi. Nếu chúng ta có thể khiến các lỗ hổng này lành lại nhanh hơn thì bệnh nhân sẽ giảm nhiễm trùng trong thời gian ngắn hơn và hạn chế được nhiều tổn thương về phổi hơn", Martineau nhận định.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, vitamin D có khả năng làm suy yếu đáp ứng viêm của cơ thể mà không ảnh hưởng tới hoạt động của thuốc kháng sinh. Điều này rất hữu ích với những bệnh nhân đang dùng kháng sinh để điều trị các loại bệnh như viêm phổi, nhiễm trùng phổi hoặc một số dạng bệnh nhiễm trùng khác liên quan tới phổi.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho rằng vẫn còn quá sớm để khuyến cáo các bệnh nhân lao phổi dùng vitamin D liều lượng cao kết hợp kháng sinh. Nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn cần được tiến hành để thẩm định chắc chắn hiệu quả.

Theo Thu Thương (Bee/Reuters)