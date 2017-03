VN chưa nhập 2 loại sữa nhiễm khuẩn của Karicare

Thông tin cảnh báo nêu rõ người tiêu dùng không sử dụng 2 sản phẩm nhãn hiệu Karicare do Công ty Nutricia New Zealand sản xuất, không phân biệt số lô sản xuất.



Đó là sản phẩm Karicare Formula số 1 (Karicare Infant Formula Stage 1) cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi; Karicare Gold+ Follow on Formula số 2 (Karicare Gold+ Stage 2 Follow on Formula) cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi.



Theo cảnh báo của Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand, thông tin từ các quốc gia khác cho thấy, Nga đã tạm thời cấm tất cả các sản phẩm sữa từ New Zealand. Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu các sản phẩm bột whey và bột có chứa sữa do Công ty Fonterra sản xuất và tăng cường kiểm tra, giám sát các sản phẩm sữa của New Zealand tại biên giới. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa hoàn toàn đóng cửa đối với các sản phẩm sữa của New Zealand.



Tại Việt Nam, về tình hình kiểm soát và thu hồi các lô sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ có chứa whey protein concentrate nghi ngờ bị nhiễm Clostridium botulinum, sau khi nhận được những thông báo trên, Cục An toàn Thực phẩm đã tiến hành rà soát toàn bộ các sản phẩm nhãn hiệu Karicare của Công ty Nutricia, New Zealand đã công bố tại Cục từ năm 2012 đến nay và liên hệ với các công ty có công bố sản phẩm tại Cục.



Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Đại Dương, tính từ năm 2012 đến nay, Công ty chỉ nhập 2 sản phẩm: Karicare Gold Toddler (dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi) và Karicare Gold Junior (dành cho trẻ trên 24 tháng tuổi). Hai sản phẩm này không thuộc đối tượng bị New Zealand cảnh báo và thu hồi.



Báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dinh dưỡng châu Úc cho thấy, Công ty này đã công bố 2 sản phẩm tại Cục từ năm 2011 là Karicare Aptamil Gold Toddler (dành cho trẻ trên 12 tháng tuổi) và Karicare Aptamil Gold Junior (dành cho trẻ trên 24 tháng tuổi) nhưng Công ty không nhập một lô sản phẩm nào về Việt Nam.



Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại không có sản phẩm nhãn hiệu Karicare cho trẻ dưới 12 tháng tuổi nào được công bố tại Cục An toàn Thực phẩm.



Cục An toàn Thực phẩm tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thu hồi sản phẩm Thức ăn công thức cho trẻ 1-3 tuổi Similac GainPlus Eye-Q loại 400g và 900g của Văn phòng đại diện Abbott Labolatories S.A tại Việt Nam thuộc 11 lô bị cảnh báo và sản phẩm Thực phẩm công thức dinh dưỡng Dumex Gold bước 2 cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi loại 800g với số lô 300513R1 sản xuất ngày 30/5/2013 bởi Công ty Danone Dumex (Malaysia) SDN, BHD.



Cục An toàn Thực phẩm cũng đã chủ động liên hệ và cập nhật thông tin từ Mạng lưới các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế của WHO/FAO (INFOSAN) và Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand về tình hình nhiễm độc Clostridium botulinum do sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị thu hồi.



Kết quả cho thấy chưa có trường hợp báo cáo nào về việc có phát sinh các vấn đề liên quan đến sức khỏe do sử dụng các sản phẩm liên quan.



Tại Việt Nam, đối với những trường hợp đã sử dụng các các sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo các bậc cha mẹ ngừng ngay việc sử dụng, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của con em mình và đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện thấy các vấn đề bất thường về sức khỏe.



Cục An toàn Thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền của New Zealand.





Theo Thùy Giang (Vietnam+)