VN sẽ thực hiện ca ghép tim đầu tiên

Giám đốc bệnh viện, Thiếu tướng, PGS,TS Hoàng Mạnh An cho biết ghép tim là kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng trên thế giới. Hiện nay ở Việt Nam, ghép tim đang là dự án khoa học lớn của Nhà nước nên Bộ KH-CN và Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Quân y 103 triển khai. Đặc biệt, không như các kỹ thuật ghép tạng khác như thận, gan, với mỗi người chỉ có 1 quả tim duy nhất, nên nếu cho tim có nghĩa là cứu một người thì mất đi một người. Do đó, hiện nay trên thế giới, kỹ thuật ghép tim được thực hiện do những người chết não hiến tim.

Theo SGGP