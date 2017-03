VN thu hồi 2 loại mỳ Hàn Quốc có chất gây ung thư

Một sản phẩm mỳ Neoguri của Hàn Quốc. (Nguồn: hy1004.com)

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi Cục an toàn thực phẩm Hà Nội, Chi Cục an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi sản phẩm của doanh nghiệp và báo cáo để tổng hợp.



Vừa qua, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được Công hàm số KEV-12-841 của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo về việc thu hồi tự nguyện sản phẩm mỳ ăn liền được sản xuất bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nong Shim Hàn Quốc và các vấn đề liên quan đến chất benzopyrene - một chất được biết đến gây ung thư da, bàng quang và phổi - được phát hiện trong sản phẩm mỳ ăn liền này.



Theo công hàm, chất benzopyrene là chất được tạo ra trong quy trình xông khói và gia nhiệt để tạo hương thơm cho sản phẩm thực phẩm.



Hàn Quốc và EU đã thiết lập tiêu chuẩn chất benzopyrene trong các sản phẩm thịt cá xông khói (ví dụ như cá hồi xông khói) là 5 µg/kg (ppb). Riêng Hàn Quốc có thêm quy định về chất này trong thịt cá xông khói sấy khô là 10 µg/kg, nhưng không thiết lập tiêu chuẩn này trong các thực phẩm mà cá xông khói đã sấy khô được dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.



Nhật Bản và Mỹ không thiết lập tiêu chuẩn đối với benzopyrene trong thịt cá xông khói nhưng có khuyến cáo tới ngành công nghiệp nên tự nguyện giảm nồng độ chất này tới mức thấp nhất có thể.



Bên cạnh đó, Hàn Quốc chưa thiết lập tiêu chuẩn chất benzopyrene trong mỳ ăn liền và bột gia vị trong gói mỳ.



Đối với vấn đề mỳ ăn liền được sản xuất bởi Công ty Nong Shim, Hàn Quốc cho biết mức phát hiện benzopyrene trong bột gia vị của gói mỳ thấp hơn mức tối đa cho phép trong nguyên liệu thô (10 ppb).



Mặc dù, chất benzopyrene được phát hiện gần như không có tác động tới cơ thể con người, nhưng vì công ty đã sử dụng nguyên liệu thô vi phạm để sản xuất sản phẩm là không phù hợp với quy định của Luật Vệ sinh thực phẩm của Hàn Quốc. Vì vậy, Cơ quan an toàn thực phẩm Hàn Quốc (KFDA) đã yêu cầu công ty Nong Shim thực hiện các hành động khắc phục để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên liệu thô.



KFDA đã yêu cầu Công ty Nong Shim tiến hành thu hồi tự nguyện các sản phẩm mỳ của công ty do sử dụng nguyên liệu thô vi phạm.



KFDA đã thông báo danh mục các sản phẩm thuộc đối tượng thu hồi tự nguyện bởi Công ty Nong Shim và nhấn mạnh rằng việc kiểm soát các sản phẩm này theo hạn sử dụng sản phẩm chứ không theo lô sản phẩm.



Theo danh mục thông báo của KFDA có 2 sản phẩm mỳ ăn liền của Công ty Nong Shim được Cục An toàn Thực phẩm đã cấp chứng nhận tiêu chuẩn tại Việt Nam. Đó là sản phẩm Neoguri (Hot) ngày hết hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ 22/10/2012 đến 11/11/2012 và sản phẩm mỳ Neoguri (Mild) ngày hết hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ 28/10/2012 đến 17/11/2012.



Do vậy, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam nhanh chóng tiến hành các công tác thu hồi hai sản phẩm mỳ trên./