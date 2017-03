Vỡ dạ dày sau chấn thương

Siêu âm bụng cho thấy có dịch ổ bụng và giập gan, X-quang bụng cho thấy có hơi tự do trong ổ bụng, khả năng thủng ruột hoặc dạ dày. Bé được hồi sức tích cực và mổ khẩn ngay sau đó. Kết quả phần thân dạ dày của bé bị rách khoảng 5cm làm lan tràn thức ăn khắp ổ bụng. Các bác sĩ đã khâu lại chỗ rách của dạ dày, rửa sạch ổ bụng và cố định phần xương chân bị gãy cho bé.



Bác sĩ Phan Tấn Đức, phẫu thuật viên chính ca mổ, cho biết trường hợp của bé đã được phát hiện thủng tạng rỗng (ở đây là dạ dày) và mổ rất kịp thời, tránh hiện tượng viêm nhiễm do thức ăn nằm lâu trong ổ bụng.



Bác sĩ lưu ý thêm các trường hợp ăn no mà bị té đập với một lực mạnh hay bị một vật đập mạnh vào bụng (thường gặp nhất là bé ngồi phía trước xe, xe thắng gấp tay lái xe đập vào bụng bé) có đau bụng thì phải cẩn thận với trường hợp vỡ dạ dày.



Nguyên nhân do dạ dày đang hoạt động mạnh, căng to, rất dễ bị vỡ. Các trường hợp như vậy, cha mẹ nên cho bé kiểm tra tại bệnh viện có phương tiện siêu âm và X-quang hỗ trợ để phát hiện sớm, mổ kịp thời cho bé.



Theo BS TRƯƠNG ANH MẬU, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TTO)