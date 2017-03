Không nguyên nhân, nhưng lại "có vấn đề"

Chị Hoa, anh Tuấn (cùng 31 tuổi, ở Hải Dương) kết hôn đã 4 năm. Nửa năm đầu còn có ý định "kế hoạch", nhưng sau đó, anh chị "thả". Thả mãi, mà vẫn không thấy có gì mới.

Sau 2 năm, sốt ruột, đi khám, kết quả bình thường. Thêm 1 năm nữa khám các nơi, thậm chí nội soi để tìm bệnh ở nhiều bệnh viện chuyên khoa, vậy mà kết quả vẫn là: Sức khỏe tốt.

Sốt ruột, anh chị đành tính cách thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng vẫn băn khoăn: Tại sao "máy móc" ổn mà lại không sinh được con một cách tự nhiên?

Theo TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ, những cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ, chờ cả năm vẫn chưa có thai trong khi muốn có con thì đều có "vấn đề".

Nếu đi khám, không phát hiện ra vấn đề gì thì bác sĩ sẽ xếp vào trường hợp "vô sinh không rõ nguyên nhân". Về phía vợ, có thể do phóng noãn không đều hằng tháng (chu kỳ không đều đặn), vì thế, khả năng noãn đó để tinh trùng thâm nhập khó khăn hơn.

Hoặc cơ thể người vợ có kháng thể kháng lại tinh trùng, niêm mạc tử cung không tạo điều kiện cho phôi làm tổ và phát triển... Về phía người chồng, có thể do tinh trùng hơi yếu, hoặc tần suất quan hệ tình dục kém, thưa, số lượng tinh trùng ít hơn một chút so với người bình thường.

Có lý do, nhưng chưa tìm ra

TS Nguyễn Duy Ánh, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, khi đi khám, kết quả tốt nhưng nhiều năm vẫn không có con, nhiều người băn khoăn, thắc mắc, thấy khó hiểu.

Nhưng với các nhà chuyên môn, các trường hợp như vậy là vô sinh có lý do, nhưng y học chưa tìm được. Các nghiên cứu về vô sinh cho thấy, 40% là do chồng, 40% do vợ, 15% do cả 2 vợ chồng và 5% không rõ nguyên nhân.

Tâm lý cũng là một nguyên nhân mà phải xét đến. Càng căng thẳng, lo lắng, càng khó có con. Nếu tuổi còn trẻ thì vợ chồng nên bình tĩnh chờ đợi, nhưng nếu tuổi cao (khoảng 30, 32 tuổi trở lên), nên tính đến làm thụ tinh trong ống nghiệm, bởi từ 33 tuổi trở lên, khả năng có con sẽ giảm xuống.

Cuộc sống hiện đại khiến một số mô hình bệnh tật xuất hiện và ảnh hưởng tới việc sinh con. Ví dụ, môi trường, bệnh viêm nhiễm, nội tiết, sang chấn tâm lý... sẽ ảnh hưởng đến việc rụng trứng và thụ thai. Áp lực công việc, cũng như việc quan hệ tình dục trước hôn nhân khiến viêm lộ tuyến cổ tử cung cũng là nguyên nhân khó có con.

