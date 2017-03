Vỡ túi ngực suốt 4 năm mà không biết

Bệnh nhân đã đến Trung Tâm Chăm Sóc Nhũ Hoàn Mỹ với tình trạng vú trái sưng nề, đỏ căng cứng, kích thước to hơn 30% so với vú phải. Bệnh nhân được các bác sĩ tại Trung tâm thăm khám và cho chụp MRI vú bằng máy Aurora Breast MRI 1.5 Tesla.



Kết quả cho thấy túi ngực bị vỡ nhiều chỗ (1 ở mặt sau tiếp xúc với thành ngực và 2 chổ còn lại ở mặt hông và mặt trước).

Dịch túi ngực chảy qua chỗ vỡ vào mô ngực gây nên tình trạng viêm nhiễm mãn tính và cấp tính. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng việm nhiễm kéo dài gây sưng đau mà kỹ thuật siêu âm hay chụp X-Quang nhũ ảnh thông thường không phát hiện được.



Ngày 7/11, BS Cao Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Nhũ Hoàn Mỹ, TP.HCM cho biết, nguy hiểm nhất là đa phần là chị em có cảm giác đau nhẹ sau một thời gian đặt túi ngực thường không chú trọng đến nguyên nhân có thể do vỡ túi ngực mà thường cho rằng đau do viêm tuyến vú, hay những nguyên nhân khác nên không đi khám, đến lúc phát hiện thì bệnh đã quá nặng. Lúc này bệnh sẽ khó điều trị lành hẳn và có thể để lại di chứng làm biến dạng ngực.





