Vụ ba trẻ tử vong sau tiêm vaccine: “Chưa ai đặt vấn đề giám định pháp y”

“Ngay sau khi các cháu chết, gia đình liền làm lễ an táng, cơ quan chức năng không lấy được mẫu bệnh phẩm từ tử thi. Hiện gia đình của ba cháu cũng không yêu cầu và nếu đề nghị giám định thì khó thuyết phục họ đồng ý. Trước mắt phải giám định lại vaccine “5 trong 1” đã tiêm cho ba cháu” - ông Long nói.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết: “Một thành viên trong hội đồng thẩm định tư vấn chuyên môn đặt nghi vấn có hay không việc người thân cho các cháu uống thuốc từ cây rừng hay nhựa thuốc phiện sau khi tiêm vaccine. Ở miền núi, người dân khi thấy con bị bệnh, nóng, sốt thường cho uống thuốc cây rừng.

Vợ chồng anh Hồ Văn Thành, Mai Thị Kim (bố mẹ cháu Hồ Thị Linh Đan, ở xã Đồng Hợp) khẳng định: “Sau khi tiêm về thấy con sốt, khóc quấy, gia đình chỉ đập trứng gà lấy ruột đắp vào nơi tiêm chứ không cho uống thuốc gì”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Quang, băn khoăn: “Tôi cũng không chắc là bố mẹ của các cháu Quách Vy Hoài Nam và Lô Văn Thịnh có tổ chức cúng bái và cho uống thuốc dân tộc hay không. Nhưng thực tế là sau khi đưa các bé đi tiêm về, thấy con có triệu chứng sốt, khóc quấy, bỏ bú nên các gia đình có lấy lá mát (cây diếp cá, hằng nhu) đắp lên người và cho uống”.

Như đã đưa tin, ngày 7 và 10-12, ba cháu Nam, Thịnh và Linh Đan (cùng 2,5 tháng tuổi) tiêm vaccine “5 trong 1” và uống OPV tại trạm xá xã. Các cháu đã tử vong sau hai đến ba ngày tiêm.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An đang kiến nghị cấp trung ương giúp tỉnh Nghệ An kiểm định lại chất lượng số vaccine đang còn tồn đọng (khoảng 80 liều tại huyện Quỳ Hợp và 250 liều tại Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An).

