Vụ BS ném xác khách hàng phi tang: Thanh tra toàn diện các thẩm mỹ viện

Bà Xuyên cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các thẩm mỹ viện, cơ sở chăm sóc sắc đẹp (spa) để phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, quảng cáo sai sự thật nhằm thu lợi bất chính.



Trao đổi với báo chí cùng ngày, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng, nơi thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động, thừa nhận có trách nhiệm trong vụ việc. Theo vị này, để sự việc xảy ra, cơ sở chưa được thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm chính thuộc về phường sở tại, cần truy cứu trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Theo UBND quận Hai Bà Trưng, quận này có đến 500 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, vừa qua đã kiểm tra được 300 cơ sở nhưng thẩm mỹ viện Cát Tường chưa được kiểm tra, đó là thiếu sót lớn. Trong thời gian tới, quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai đội liên ngành kiểm tra 100% cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn.



* Chiều 24-10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký văn bản yêu cầu giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vụ việc tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng).



Theo đó, bà Ngọc yêu cầu các lãnh đạo Sở Y tế, UBND quận Hai Bà Trưng trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan tới việc vi phạm trong quản lý hoạt động ngành nghề y dược tư nhân đối với cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.



* Cùng ngày, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền cho biết bệnh viện đã thuê tàu và đội thợ lặn bắt đầu tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Địa điểm đội thợ lặn tìm kiếm đầu tiên là khu vực xung quanh cầu Thanh Trì, nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai nhận đã ném thi thể chị Huyền sau khi chị tử vong.



Theo ông Hiền, sau ba ngày 10 đội thợ lặn chuyên nghiệp do cơ quan công an thuê tìm đã đi dọc sông Hồng và theo nhánh sông ra tận Quảng Ninh mà vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Ông Hiền cho biết bệnh viện đã quyết định tham gia tìm kiếm từ chiều 24-10. “Theo kinh nghiệm và tư vấn của những người am hiểu sông nước, chúng tôi chọn tìm ngay khu vực chân cầu vì nhiều trường hợp thi thể không trôi xa. Ngày 24-10, chúng tôi cũng đã đến chia sẻ với gia đình nạn nhân và hết sức hết lòng giải quyết hậu quả vụ việc này” - ông Hiền nói.



* Sau nhiều ngày huy động hàng trăm người từ anh em nội ngoại tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ bác sĩ ném thi thể xuống sông để phi tang) nhưng không thấy, đến chiều 24-10 người nhà nạn nhân đã quay về tập trung ở khu vực dưới chân cầu Thanh Trì để tìm.



Đến tối cùng ngày, Công an TP Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp huy động thêm hơn 10 thợ lặn chuyên nghiệp đến khu vực dưới chân cầu Thanh Trì tìm kiếm chị Huyền. Bà Loan (52 tuổi, nhà ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) - người nhà nạn nhân - vừa khóc vừa nói: ‘‘Từ hôm biết tin cháu tôi bị ném xuống sông đến bây giờ cả gia đình tôi không ai ngủ được. Cứ thay nhau đi từng khúc sông tìm cháu nhưng tất cả đều vô vọng. Cả nhà hầu như ai cũng mệt mỏi, gầy đi nhiều. Không biết bây giờ cháu tôi đang ở đâu’’. Bà Loan kể thêm đi đâu ai cũng hỏi thăm, có nhiều người ở xa biết thông tin trên báo chí đã gọi điện gửi lời chia buồn. “Cháu tôi nó hiền lắm, chịu khó, chăm chút đến gia đình. Biết là người đã chết, mong sao sớm tìm được thi thể của cháu để gia đình lo hậu sự... ’’.



Cũng có mặt tại chân cầu Thanh Trì, ông Nguyễn Tiến Thành (43 tuổi, nhà trên phố Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm) - vừa là bạn vừa là hàng xóm với gia đình chị Huyền - cho hay: ‘‘Từ hôm biết tin, tôi và người nhà đã đi đến các khu vực hạ lưu sông Hồng trên nhiều tỉnh thành, đi vào tận các bến đò, bến phà để trình báo về sự việc của gia đình. Cứ chạy thuyền suốt đêm trên sông tìm người nhưng vẫn không thấy’’.



Đến 20g30 đêm qua, cơ quan chức năng và người nhà nạn nhân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.



