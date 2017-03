Vụ bún độc: Dân lo âu, quan còn lo cãi

Sao không trả lời thẳng: Có hay không? Ngày 24-7, trả lời báo chí, một phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho rằng mình chỉ biết thông tin bún, bánh canh, bánh phở… có độc tố thông qua báo chí. Và khi có thông tin về tinopal, Sở đã lập các đoàn để kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tại cuộc họp sáng 25-7, Sở Công Thương TP.HCM còn trách lẽ ra khi có kết quả khảo sát bún, bánh phở, bánh canh… thì Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn tiêu dùng nên báo cáo Sở chứ không nên cung cấp trước cho báo chí. Tuy nhiên, có một điều ít ai biết. Đầu tháng 7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM đã có kết quả khảo sát 7/7 mẫu bún ở TP.HCM nhiễm tinopal. Ngay sau đó, ngày 5-7, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM đã có Công văn số 4455 yêu cầu Sở Công Thương triển khai ngay một số nội dung quan trọng, trong đó có lấy mẫu bún kiểm tra, truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm, thông tin những cơ sở sai phạm trên báo đài… Thế nhưng Sở vẫn chưa vào cuộc. Như vậy xem như bún độc vẫn ngang nhiên bán tràn lan. Chỉ đến khi báo chí công bố kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn tiêu dùng vào ngày 23-7 thì Sở mới triển khai kiểm tra. Vấn đề đặt ra: Tại sao Sở Công Thương TP chưa thực thi rốt ráo công văn của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM? TN Sau khi có thông tin bún nhiễm chất độc tinopal (chất tăng trắng quang học), bà Phạm Thị Mai, chủ cơ sở bún tươi Kiều Trang, cho biết trước đây mỗi ngày cơ sở cho ra lò hai tấn bún thì nay chỉ còn một tấn. Tương tự, cơ sở bún tươi Tú Linh của ông Đỗ Công Điều cho biết lượng bún bán ra sụt một nửa. Ông Điều đề nghị cơ quan quản lý nhà nước mau chóng có biện pháp giúp các cơ sở sản xuất bún hoạt động trở lại bình thường. ______________________________________ Đối với báo chí, khi nhận được thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn tiêu dùng cũng phải phối kiểm với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Sở Công Thương TP.HCM, để xem kiểm định của Trung tâm có đúng quy định Nhà nước hay không. Do đó, khi báo chí nêu đích danh doanh nghiệp thì vừa gây thiệt hại cho nhà sản xuất và phân phối, vừa gây hoang mang người tiêu dùng. Bà PHAN THỊ VIỆT THU, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM