Vụ cháu bé 10 tuổi chết đột ngột ở Bình Định: Bệnh án có dấu hiệu bất thường

Theo Thượng tá Toàn, đến nay Công an huyện Phù Mỹ vẫn chưa nhận được kết quả giám định pháp y và kết quả kiểm thảo tử vong về nguyên nhân tử vong của cháu Hằng.

Thượng tá Toàn cũng xác nhận bệnh án cháu Hằng có nhiều dấu hiệu bất thường. Tại buổi kiểm thảo tử vong, nhiều y, bác sĩ phát hiện bệnh án cháu Hằng có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Trước đó, Công an huyện Phù Mỹ đã niêm phong, thu giữ bệnh án trên vì đây là vật chứng liên quan đến việc chết người. Tuy nhiên, sau đó Sở Y tế tỉnh Bình Định đề nghị công an tỉnh này can thiệp để Công an huyện Phù Mỹ trả lại hồ sơ bệnh án cho trung tâm y tế huyện tổ chức kiểm thảo tử vong.

TẤN LỘC