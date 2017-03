Vụ nổ khí gas ở Bình Dương: Nạn nhân thứ 7 tử vong

Người xấu số lần này là chị Phan Thị Mai Hậu (29 tuổi, quê Đồng Tháp). Chị là vợ của anh Lê Minh Việt (31 tuổi, cùng quê) - người trực tiếp cùng chị sang chiết gas gây ra vụ nổ trên. Anh Việt cũng đã tử vong trước đó.



Trong vụ này còn 4 nạn nhân bị thương. Trong đó, 3 người đã xuất viện, người còn điều trị ở bệnh Chợ Rẫy là anh Luyện Hữu Hạnh (41 tuổi, quê Thanh Hóa) bị phỏng độ II.



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 7-4, tại khu trọ phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương, Việt cùng vợ sang chiết gas từ bình 12 kg sang bình các bình mini để bán cá viên chiên. Khí gas rò rỉ đã làm cháy cả khu trọ khiến 11 người thành “đuốc sống”.



Do hai người trực tiếp gây cháy đều đã tử vong nên Công an thị xã Thuận An đang xem xét đình chỉ điều tra vụ án này.



Theo N.Phú (NLĐO)