Vừa mới ra đời đã mồ côi mẹ

Theo SƠN LÂM - THÚY HẰNG (TTO)



Ngày 23-10, ông Lê Thanh Liêm - giám đốc Sở Y tế Long An - cho biết nguyên nhân sản phụ tử vong vào ngày 20-10 là do băng huyết sau sinh.Trước đó, chị Lan được người nhà đưa vào Bệnh viện Thạnh Hóa (Long An) khi có dấu hiệu đau bụng vào lúc 22g ngày 19-10.Đến 2g20 ngày 20-10, chị Lan sinh một bé trai nặng 3,1 kg và được các bác sĩ thực hiện công tác hồi sức như bình thường.Khoảng một giờ sau, chị Lan có dấu hiệu xuất huyết và được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Long An vào lúc 5g15. Lúc này, huyết áp của chị Lan đã bằng 0.Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành truyền 6 đơn vị máu và sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) nhưng sản phụ tử vong trên đường đi do mất máu quá nhiều.Đây là lần thứ ba người phụ nữ này vượt cạn.Ông Liêm cho biết thêm hiện tại Bệnh viện Thạnh Hóa (được xây dựng năm 2010) chưa đủ điều kiện để tiến hành các ca phẫu thuật cấp cứu trường hợp băng huyết sau khi sinh.Tuy nhiên trước đó, chị Lan cũng đã được khuyến cáo khả năng băng huyết sau sinh đối với các phụ nữ đã có tuổi và từng sinh nhiều lần.