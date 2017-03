Vùi dương vật vì... béo

"Tôi tắm cho nó mỗi ngày. Hồi bé, tôi thấy thằng bé phát triển cũng bình thường. Chỉ một năm trở lại đây, tôi ngày càng phát hoảng vì chẳng thấy bộ phận sinh dục của con đâu," chị H. nói.

Bé Nguyễn H. C. (10t, Quận 10 - TP.HCM) cũng đến khám vì lý do tương tự.

Chỉ là sự tưởng tượng

Tuy nhiên, theo TS. BS. Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học - BV Bình Dân, "vùi dương vật" thực chất là căn bệnh tưởng tượng của rất nhiều người, không chỉ của các bậc cha mẹ mà còn của nhiều bác sĩ.

"Trường hợp bé C. hay T. đều là do các bé bị béo phì, nên lớp mỡ phát triển, che lấp dương vật. Như bé C., mới 10 tuổi, đã nặng tới 50kg. Vào hè, mỗi tuần, chúng tôi khám cho từ 10 - 20 ca cha mẹ dẫn tới do nghi vùi dương vật. Chủ yếu các bé trong độ tuổi 5 - 6 tuổi đến 11 - 12 tuổi. Nhưng tất cả đều được trả về, và không phải can thiệp mổ xẻ," BS. Như kể.

BS. Như cho biết thêm, những căn bệnh có liên quan đến sự phát triển của bộ phận sinh dục nam, nếu ở trẻ nhỏ có, các sách tiết niệu và nam khoa dành cho người lớn đều có bàn tới. Ví dụ bệnh tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu đóng thấp, dương vật cong... Riêng "vùi dương vật" không được đề cập đến trong bất cứ một cuốn sách y khoa dành cho người lớn.

"Các bậc cha mẹ cần phải biết rằng, lứa tuổi từ 5 - 12 tuổi là giai đoạn cơ thể phát triển rất nhanh, nhưng bộ phận sinh dục chậm lớn, vì chưa vào giai đoạn dậy thì. Dậy thì ở trẻ nam là từ 13 - 15 tuổi," BS. Như nói.

Vùi dương vật bẩm sinh là một chứng rất hiếm gặp. Khoa Nam học của BV Bình Dân cũng chỉ mới gặp 1 - 2 ca vùi dương vật thật sự ở người lớn, do dương vật không dính, lớp cân thắng bên dưới bị thiếu.

